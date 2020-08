Ny putter giver Tiger Woods fin start på årets første major

Golflegenden Tiger Woods fik natten til fredag en fin start på PGA Championship i San Francisco ved at gå første runde i to under par.

Den gode start på sæsonens første major skyldes blandt andet, at 44-årige Woods op til turneringen har skiftet til en længere putter, efter at han i årevis har kæmpet med rygproblemer.

Han siger, at putteren tillader ham at føle sig mere komfortabel, når han står over bolden.

- Jeg har nogle gange svært ved at bøje mig forover. Tidligere var det ikke usædvanligt for mig at bruge fire til seks timer om dagen på at putte. Det kan jeg ikke mere, efter at min ryg er blevet svejset sammen, siger Woods.

Golflegenden slog på første runde ud på hul 10 sammen med amerikanske Justin Thomas og nordirske Rory McIlroy, der ligger henholdsvis nummer et og tre på verdensranglisten.

Tiger Woods lavede i løbet af de 18 huller fem birdies og tre bogeys.

McIlroy fik en noget mere jævn start på PGA Championship og sluttede dagen i par, mens Justin Thomas gik et slag over par på førstedagen.

På grund af coronarestriktioner bliver årets første majorturnering spillet uden tilskuere.

Tiger Woods jagter under turneringen sin femte sejr ved PGA Championship. Lykkes det, vil det være golfstjernens majorsejr nummer 16 og hans sejr nummer 83 på den amerikanske PGA Tour.

Det sidste vil i så fald være ny rekord.

Den australske golfspiller Jason Day var bedste mand på første runde af PGA Championship. Han klarede de 18 huller i fem under par.

Der er ingen danskere med ved turneringen.