Ny lov kan koste fodboldlandsholdet en hovedsponsor

Et sponsorproblem kan lure i horisonten for det danske fodboldlandshold og Dansk Boldspil-Union (DBU).

På landsholdets træningsdragter ses logoer fra både Arbejdernes Landsbank og Oddset fra Danske Spil, og det kan give problemer med en ny lov om markedsføring af kviklån.

Det siger Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, i radioprogrammet "Sportsugen" på Radio4.

- Det kan give store problemer i forhold til at være i miljøer, hvor spiludbydere også er, siger han i programmet.

- På det danske landshold er vi på træningstrøjer sammen med Danske Spil. Det ser vi som et kæmpe problem, siger han.

1. juli trådte en lov om forbrugslån i kraft. Den er skabt for at forhindre dyre lån, der kan skabe gældsproblemer hos danskere.

Kort beskrevet betyder de nye regler, at der ikke må reklameres for lånene i forbindelse med markedsføring af spilleudbydere.

Froulund understreger, at Arbejdernes Landsbank ikke selv tilbyder dyre kviklån. Men loven kan alligevel ramme banken, som står med ansvaret modsat DBU og Danske Spil.

Og foruden landsholdet er Arbejdernes Landsbank sponsor for klubber som Brøndby og FC Midtjylland.

- Vi har været alle vores sponsoraftaler igennem og været i dialog med de forskellige fodboldklubber. Vi har fået fjernet nogle logoer nogle steder og sat dem nogle andre steder, så vi i hvert fald ud fra vores tolkning tror, at vi overholder loven.

- Men omkring landsholdet har vi ikke løst problemet, siger Peter Froulund.

Ifølge direktøren er der tre løsningsmodeller i spil: Arbejdernes Landsbank kan trække sig som sponsor, Oddset kan trække sig, eller der kan findes en løsning, hvor sponsorerne for eksempel er på tøjet på skift.

Men sidstnævnte løsning kan give problemer. Det siger Adam Ringsby-Brandt, advokat ved Bertel Rasmussen Advokater, i "Sportsugen".

- Så er man inde i en gråzone, hvor man kan sige, om man alligevel er i gang med at markedsføre sig på en måde, hvor man bliver associeret med spil og spiludbydere.

- Som loven er formuleret, og den ikke er præciseret nærmere, er der en risiko for, at man vil kalde det en omgåelse, så man alligevel kan dømmes for at forsøge at omgå reglerne og så alligevel blive ramt af loven.

DBU vil ikke selv kommentere sagen og henviser til Arbejdernes Landsbank.

På grund af loven har superligaklubben Silkeborg besluttet, at den vil være yderst påpasselig med at indgå aftaler med spiludbydere, siger administrerende direktør Kent Madsen.

- Hvis lovgivningen er så stringent og firkantet, som jeg har fået det beskrevet, så udelukker det, at vi kommer til at bringe annoncering eller anden form for samarbejde med nogen former for spilfirmaer. Så enkelt er det, siger han i radioprogrammet.