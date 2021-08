Ny knæskade truer storslået Federer-afsked

- Jeg er realistisk, tag ikke fejl. Jeg ved, hvor svært det er at blive opereret igen i min alder. Men jeg vil forsøge (at komme tilbage, red.).

Årets sidste grand slam-turnering, US Open, bliver dermed uden det 40-årige schweiziske ikon. Men hvad værre er, set med tennisfans' øjne, kan det ende med at afslutte hans enestående karriere.

Det vurderer den danske tennistræner og -ekspert Michael Mortensen.

- Jeg er meget bekymret på både hans og alle tennisentusiasters vegne. Han bliver jo ikke yngre, så restitutionstiden for ham bliver længere og længere, og vejen tilbage bliver endnu sværere for ham, siger han.

Federer er nærmest blevet synonym med Wimbledons græsbaner. Fra 2003 og frem er det blev til 12 finaler i turneringen for schweizeren, som har sat rekord med otte triumfer.

Selv har han heller aldrig lagt skjul på, at Wimbledon har en særlig plads hos ham. Derfor frygter Michael Mortensen også, at Federer kan gå glip af den karriereafslutning, der vil være den perfekte sløjfe.

- Jeg håber, han kommer tilbage og får den afsked, han virkelig har fortjent. Og det vil være at stå ved Wimbledon næste år og så spille sin sidste turnering der.

- Det vil være rigtig bittert, hvis ikke han får lov til at afslutte på tennisbanen, hvor det er ham, der bestemmer, at det skal slutte, lyder det fra tenniseksperten.

Få, hvis nogen overhovedet, nyder samme respekt overalt i sporten, som Roger Federer gør. En af nutidens og fremtidens dominerende spillere, russeren Daniil Medvedev, håber da også at skulle møde Federer på banen igen.

- Alderen sætter sine spor. Forhåbentlig får vi ham at se på ATP Tour igen, for jeg tror også, det er det, han ønsker. Det er det, alle ønsker, siger Medvedev ifølge Reuters.

For selv om Rafael Nadal og Novak Djokovic er nået op på siden af Roger Federer med 20 grand slam-titler, og selv om en af dem eller begge formentlig overgår det, er Federer ifølge Mortensen bare størst.

- Han er stadig den største profil, og han er nok den største nogensinde, mener han.

- Det handler ikke kun om at kigge på resultaterne. Djokovic slår ham jo nok med grand slam-turneringer og tager andre rekorder også, men det handler også om hans personlighed, og hans måde at spille tennis på har altid været en fryd for øjet.

- Han har de slag, som andre spillere ikke har, og som de andre misunder ham og beundrer ham for. Han har de der sjældne kvaliteter, som man ikke finder hos andre spillere end Roger Federer.

Hovedpersonen slår i videoen fast, at hans mål er at vende tilbage. Men ifølge Michael Mortensen er der en reel risiko for, at det ikke sker.

- Jeg tror ikke, han vil komme tilbage, hvis ikke han er på 100 procent igen. Det forbyder hans tennismæssige forfængelighed simpelthen.

- Han kommer kun tilbage, hvis han føler, at han kan vinde en grand slam, siger Mortensen.

Det kan blive svært med den tredje knæoperation på halvandet år, hvorfor den danske tennisekspert er forberedt på en snarlig afsked med den schweiziske elegantier.

- Det bliver en sorgens dag, den dag han lægger ketsjeren på hylden. Men han er kommet i reparationsalderen, og vi skal nok ikke forvente det helt store fra ham mere, siger han og tilføjer igen:

- Jeg håber dog, han får lov til at sætte et flot punktum i Wimbledon næste år.

I første omgang venter dog nogle uger på krykker for Federer, hvorefter endnu en genoptræning forestår.