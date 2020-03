Ny håndboldlandstræners første kampe er aflyst

Danmark skulle have mødt Brasilien 28. og 29. marts. I forvejen var det besluttet, at kampene skulle afvikles uden tilskuere på grund af et tidligere påbud fra regeringen og de danske myndigheder.

Men nu bliver de altså helt aflyst.

Kampene skulle have været de første under den nye landstræner, Jesper Jensen, der blev udpeget som afløser for Klavs Bruun Jørgensen.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi er nødt til at aflyse, nu hvor vi står under et år over for et spændende EM på hjemmebane, siger Morten Henriksen, der er sportschef i DHF.

- Men der er ting, som er større og mere vigtigt end håndbold, og derfor må vi også på landsholdssiden tage et samfundsansvar og sørge for, at vi understøtter de tiltag, som vores regering og myndigheder beder os om at efterleve.

Landsholdet skulle have mødtes 18. marts til samling, men det er også aflyst.

Derudover oplyser DHF, at også en række ungdomssamlinger er aflyst.

Beslutningen er truffet, efter at en række gennemgribende initiativer onsdag blev præsenteret af regeringen for at stoppe spredningen af coronasmitte i Danmark.