Ny ghanesisk teenager jagter sit store gennembrud i FCN

En række unge ghanesere fra Right to Dream-akademiet har fået deres store gennembrud i Farum-klubben, og det ser endnu én ud til at have gang i nu.

Talentfulde offensivspillere fra Ghana er i den grad blevet et varemærke for FC Nordsjælland.

Abu Francis startede sæsonen med en rolle som indskifter, men et godt indhop kronet med en scoring mod AC Horsens gav en startplads mod FC Midtjylland, hvilket Francis takkede for med to flotte mål og en assist.

Pragtpræstationen mod FCM får dog ingenlunde Abu Francis til at hvile på laurbærrene.

- Jeg har gang i mit store gennembrud, men jeg vil score flere mål. Det er fedt, når folk snakker om gode præstationer i de seneste kampe, men det vigtigste er, hvad der sker i næste kamp.

- Selvfølgelig er jeg glad for målene, men jeg kigger altid fremad, siger Abu Francis.

I søndagens 1-1-kamp mod Vejle var Abu Francis ikke nær så synlig og afgørende som mod FCM, men han er indstillet på, at der vil være udsving.

- Det er ikke let, for man er hele tiden nødt til at præstere for at være på holdet. Jeg startede med at være ude af startopstillingen, men har kæmpet mig ind med gode indhop.

- Jeg skal bare bygge på, for det kan ikke altid gå i en lige linje. Der vil altid være forhindringer og op- og nedture, lyder det fra Abu Francis.

FCN-træner Flemming Pedersen ser et stort lys i Abu Francis og påpeger, at mindre gode præstationer som mod Vejle også er vigtige for unge spilleres udvikling.

- Der er et rigtig stort potentiale. Han er dygtig fysisk og teknisk, har scoringsevner og kan heade. Han har nogle rigtig gode færdigheder, men han skal blive klogere og mere fast i spillet, hvilket må komme med tiden, og der er spilletid utrolig vigtigt for ham.

- Selv om denne kamp ikke gik så godt for ham, er det meget, meget lærerigt for ham, siger Flemming Pedersen.

- Specielt som ung spiller kan man hurtigt tro, at nu kører det hele og så glemme bevidstheden om, hvorfor det gik så godt sidste gang. Det vigtigste ved at vinde eller tabe er stadig at finde svar på hvorfor.

- Hvis ikke vi kan finde de svar, handler vi på selvtillid, og selvtillid er en varm luftballon, der nogle gange er der og andre gange ikke er der, siger FCN-cheftræneren.

I alt står Abu Francis noteret for 29 førsteholdsoptrædener med fem mål og samme antal oplæg for FC Nordsjælland.

Offensivspilleren har kontrakt til sommeren 2023 i superligaklubben.