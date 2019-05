Ny fiasko giver Real Madrid færrest point i 17 år

Den spanske storklub Real Madrid kan gå på sommerferie med endnu et dårligt resultat.

Den stjernespækkede storklub slutter derfor sæsonen på 68 point, og man skal helt tilbage til sæsonen 2001/02 for at finde et lavere pointantal. Dengang fik holdet 66 point.

I lighed med den sæson - og i lighed med sidste sæson - bliver klubben nummer tre i Primera Division. I år er det byrivalen Atlético Madrid og ærkerivalen FC Barcelona, der indtager de to forreste pladser. I 2003/04 fik Real Madrid 70 point, men blev kun nummer fire.

I løbet af en besværlig Real-sæson har holdet skiftet træner to gange. Først blev Julen Lopetegui fyret, og dernæst blev afløseren Santiago Solari droppet, da muligheden for at få Zidane tilbage opstod.

Det delvist reservespækkede Real-mandskab havde mulighederne for at få point i søndagens hjemmekamp, men formåede ikke at kapitalisere af sine chancer. Vinicius Junior havde blandt andet en god mulighed i begyndelsen af anden halvleg.

Efter en times spil blev storklubben så straffet af gæsterne, som også havde haft deres chancer før det. Andrés Guardado stak afsted i dybden og løb fra forsvaret, før han med et hårdt og fladt indlæg fandt Loren Moron, der sparkede bolden i nettaget.

Et kvarter senere blev kampen så afgjort, da Jesé Rodríguez også tordnede bolden i nettaget. Han er udviklet i Real Madrids ungdomsafdeling, og han undlod at juble for meget over scoringen.

De tre point sender akkurat Real Betis op i den bedste halvdel. Holdet slutter på tiendepladsen.