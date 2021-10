Ny dansk banekvartet leger med rollerne

Rasmus Lund Pedersen er eneste genganger fra holdet, der også vandt VM og EM. Sammen med 17-årige Carl-Frederik Bevort, 19-årige Tobias Aagaard og 21-årige Matias Malmberg tager han onsdag hul på VM.

De nye ansigter skal lære hinanden at kende på banen, og det kræver løb, forklarer den mest erfarne af rytterne.

- Vi har åbne kort, og vi starter fra scratch. Vi leger med forskellige konstellationer, og det vil vi også gøre fremadrettet, så vi kan se, hvad der fungerer bedst i den nye cyklus.

- Den bedste måde at lære det er at køre løb. Man kan være nok så stærk til træning, men når man kører løb, kan man virkelig se, hvordan folk kører bedst, og hvilke positioner der passer folk bedst, siger Rasmus Lund.

I en alder af blot 23 år er han nu manden, de andre kigger til. Ham, der på rekordtid er gået fra bund til top på baneholdets anciennitetsskala.

- Vi lavede en aftale efter OL om, at jeg skulle blive i systemet og fungere som en kulturbærer, der skulle sørge for at vise, hvordan vi gør på holdet, og hvad vores tilgang til løbene og træningen er. Det er en rolle, jeg føler mig meget komfortabel med.

- Det har fungeret godt, og det virker til, at de andre drenge er lærenemme. De begynder at suge viden til sig, og man kan allerede se, at de begynder at hæve deres niveau lige så stille, vurderer Lund.

Det nye danske hold lagde ud med manér ved at vinde EM-guld i schweiziske Grenchen tidligere på måneden.

Man kunne fristes til at tro, at det ville få det nye kuld til at tænke på VM-medaljer bare to uger senere, men det er ikke målet.

- Jeg tror bare, at vi gerne vil sørge for, at vores eget holdløb er bedst muligt, og at vi nærmer os tiden i Grenchen, selv om banen er lidt langsommere her. Jeg håber, vi kører lidt hurtigere, og så må vi se, hvad det kan blive til, siger han.

Vindertiden ved EM lød på 3 minutter og 51,382 sekunder. Ved VM stiller Italien op med alle guldvinderne fra OL, der kørte næsten ni sekunder hurtigere, og flere andre nationer ser ud møde op med et stærkt hold.

- Det er næsten synd at skulle forvente alt for meget af de her unge allerede nu. Vi kører mod en høj elite, så vi skal op og finde ud af, hvor vores udgangspunkt er de næste år, siger Rasmus Lund.

VM afholdes i Roubaix i Frankrig fra onsdag til søndag.