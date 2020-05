Jakob Fuglsang havde et forrygende 2019, der bød på en sejr i forårsklassikeren Liége-Bastogne-Liége. Coronakrisen kan nu betyde, at danskeren ikke kan forsvare sejren. (Arkivfoto).

Ny cykelkalender sætter Fuglsang i stort løbsdilemma

Cykelstjernen Jakob Fuglsang kommer muligvis ikke til at forsvare sidste års triumf i Liége-Bastogne-Liége.

På grund af coronapandemien har Den Internationale Cykelunion (UCI) placeret flere løb oveni i hinanden i efteråret, hvilket betyder, at Astana-danskeren er havnet i et større dilemma.

Den oprindelige plan for 2020 var, at Fuglsang skulle satse på Giro d'Italia, men det kolliderer med Liége-Bastogne-Liége i den reviderede kalender.

- Det er svært at vælge det ene frem for det andet. Det kommer også an på, hvad holdet gerne vil, og hvad der er vigtigt for dem.

- Hvis de gerne vil have et stærkt hold til Tour de France, hvor jeg skal med, så kan det åbne muligheden til at køre klassikerne, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

- Omvendt vil jeg også gerne køre Giroen. Så det er svært at sige, hvad der er bedst. Det bliver ikke muligt at køre alle de løb, man gerne vil. Det er bare ærgerligt, konstaterer han.

Astana havde planlagt, at Fuglsang skulle være kaptajn i Giroen, mens holdet ville satse på Miguel Ángel López i Touren.

Tirsdag annoncerede UCI den reviderede kalender for 2020. Den begynder 1. august med det italienske løb Strade Bianche.

Tour de France skydes i gang 29. august, mens Giroen og Vuelta a España starter henholdsvis 3. og 20. oktober.

Liége-Bastogne-Liége køres samme dag som 2. etape af Giroen - søndag 4. oktober.