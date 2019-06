Ny aftale skal forhindre dansk OL-farce i fodbold

Hvis Danmarks U21-landshold via en god EM-slutrunde senere i juni formår at kvalificere Danmark til OL i Tokyo næste år, skal Danmark sende det stærkest mulige hold afsted.

Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen enige om, og de tre parter vil så vidt mulig forsøge at hjælpe hinanden, så det kan lade sig gøre.

Det fremgår i en fælles hensigtserklæring, som er underskrevet af de tre parter.

Dermed satser de på at undgå en tilsvarende farce, som der var i 2016. Her skulle Niels Frederiksen med stort besvær forsøge at samle et slagkraftigt hold forud for legene i Rio.

Fodboldturneringen ved OL er på herresiden en U23-turnering. Turneringen er ikke en del af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kalender, og derfor er klubberne ikke tvunget til at afgive spillere til turneringen, hvilket klubberne for eksempel er til EM og VM.

Da OL afholdes i august, hvor Superligaen er i gang, og flere klubber deltager i kvalifikationen til de europæiske turneringer, er det ikke hensigtsmæssigt for klubberne at afgive en eller flere spillere til et OL-landshold.

I 2016 var Niels Frederiksen underlagt strenge restriktioner for, hvem han måtte udtage. Hver superligaklub skulle stille to spillere til rådighed, men landstræneren måtte ikke udtage klubbernes førstemålmand, og klubberne kunne vælge en spiller, de ikke ville stille til rådighed.

Derudover måtte der ikke udtages spillere fra de fire klubber, der var med i kvalifikationen til Europa League og Champions League, hvilket dengang indebar spillere fra FC København, Sønderjyske, FC Midtjylland og Brøndby.

Divisionsforeningen åbner denne gang op for, at sæsonkalenderen kan justeres af hensyn til de klubber, der måtte afgive spillere.

- Divisionsforeningen vil i dialog med superligaklubberne søge at få tilrettelagt et nationalt turneringsprogram, der vil gøre det lettere for (nogle af) klubberne at frigive (nogle) spillere til det olympiske ungdomslandshold, lyder det i erklæringen.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har tidligere afvist, at hele Superligaen kan holde turneringsfri i to weekender under OL.

Store dele af U21-landsholdet består af spillere fra udenlandske klubber. Det gælder for eksempel Joachim Andersen, Joakim Mæhle, Philip Billing og Marcus Ingvartsen.

DBU vil kæmpe for, at også spillere i udenlandske klubber kan blive en del af OL-landsholdet.

- DBU vil arbejde målrettet for at få frigivet spillere fra udenlandske klubber til det olympiske ungdomslandshold, lyder et andet punkt i erklæringen.

Danmark kvalificerer sig til OL, hvis U21-landsholdet avancerer til semifinalerne ved den kommende EM-slutrunde.