Ny World Tour skaber europæisk talentbekymring

Det betyder, at de største turneringer bliver en eksklusiv klub for topspillere, som spillerne uden for top-30 på verdensranglisten får længere vej til at kile sig ind i.

Selv om pointsystemet til verdensranglisten i det nye system endnu er en ubekendt faktor, så vækker fremtiden bekymring for især de europæiske fodbund.

Jens Meibom, sportschef i Badminton Danmark, vil ikke brokke sig over den nye struktur, førend han har set dens effekt i praksis, men han er bekymret.

- Jeg vil gerne afvente og se, hvordan det udvikler sig, for det er lidt svært at gennemskue, men jeg har et skarpt fokus på det, og jeg kan være bekymret for, at det gør det væsentligt sværere for vores unge spillere at manifestere sig, siger han.

Spillerne uden for top-30 kan kun komme med i turneringer på niveau 4 og 5 i det nye system. Niveauerne 1-3 tæller de ni største turneringer.

På niveau 4-5 er der i underkanten af 20 turneringer, og turneringerne på niveau 4, som kan sidestilles med de nuværende almindelige Super Series-turneringer, kan det blive svært at klemme sig ind, da det er nogle små kvalifikationer.

- Og vi må forvente, at de turneringer bliver væsentligt stærkere, for det her gælder ikke kun for europæerne. Det gælder også for asiaterne, lyder det fra Jens Meibom.

- Så i worst case-scenariet kan vores talenter ikke en gang komme ind og spille de turneringer, hvis de er meget stærkt besat. Det ved vi ikke endnu, men det er bare det scenarie, vi ser for os. Og så begynder det at blive rigtig svært.

Problemet kan dog blive endnu større for europæerne end for asiaterne, da der kun er få turneringer på niveau 4 og 5 i Europa.

Det er også et problem, man har noteret sig i Frankrig, hvor Peter Gade er landstræner.

- Det ser udfordrende ud. Når det er arrangeret sådan, så betyder det også flere udgifter, hvis de europæiske nationer skal ud og få spillet nok turneringer, siger han.

- Det kommer til at være ret svært for de unge spillere at tage det næste skridt. De skal til at ofre meget tid på turneringer og meget økonomi for at kunne komme til at tage det skridt.

Samme bekymring lyder fra Jens Meibom, som, hvis bekymringen viser sig begrundet, vil tage sagen op.

- Vi vil følge udviklingen nøje, og hvis det viser sig, at det for de europæiske spillere er rigtig svært at komme ind i turneringerne (på niveau 4, red.), så må vi tage det op i Badminton Europe, siger han.

- Så må vi sige til dem, at de er nødt til at tage det op som kontinental organisation og sige, at det her gør det ulige svært for de europæiske spillere at komme ind og opnå et niveau, hvor de kan etablere sig som en del af Super Series.