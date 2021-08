Ny Vejle-træner ser på defensiven efter afklapsning

Søndag var den gal igen, da Vejle fire gange måtte pille bolden ud af nettet i 0-4-nederlaget hjemme mod FC København.

Den defensive struktur står derfor øverst på Peter Sørensens liste over ting, som skal forbedres, hvis det skal blive til endnu en sæson i landets bedste fodboldrække.

- Vi kunne godt tænke os, at der ikke røg alt for mange mål ind. Jeg har selv gået og prædiket, at vi skal have sat en prop i.

- Vi skal have sat tingene bedre sammen og forløst det talent, som der er hos den enkelte. Det tror jeg godt, vi kan, men vi er nødt til at få stabiliseret tingene lidt.

- Det var ikke en ideel modstander at gøre det imod, for FCK er ret gode til at score mod alle hold i øjeblikket. Vi får bedre mulighed for at vurdere de evner i den kommende tid, siger den 48-årige træner.

Peter Sørensen har også kun haft få dage i jobbet, siden han i tirsdags blev ansat som den fyrede Carit Falchs afløser.

Han erkender, at han overtager en spillertrup, som er mentalt ramt.

- Det var en hård dag. Spillerne er ramt efter at have tabt for meget.

- Jeg havde bildt dem ind, at jeg kunne være med til at gøre en forskel, og det kunne jeg ikke i dag.

Vejles eftertragtede spidsangriber, Wahid Faghir, som meldes på vej væk fra klubben, gav efter kampen fuld cadeau til FCK.

- Vi mødte den sværeste modstander, hvilket gør det ekstrasvært for os. FCK gjorde det fremragende, og de splittede os fuldstændig ad, siger Faghir.

I FCK-lejren mener Lukas Lerager ellers, at han kunne mærke, at Vejle gik ind til opgøret med en anderledes indstilling.

- Vi havde snakket om det inden kampen, at de ville komme med fornyet energi til kampen på grund af trænerskiftet. Det synes jeg også, at de gjorde, men vi var bare bedre, siger Lerager, som stod bare en af FCK's scoringer.

FCK er øjeblikkeligt på førstepladsen i Superligaen, mens Vejle ligger sidst.