Ny VM-plan flytter enkeltstarten: God nyhed for Danmark

Tempospecialister som Kasper Asgreen og Søren Kragh Andersen får alligevel mulighed for at køre VM i enkeltstart, efter at de har færdiggjort Tour de France.

Dermed kolliderer begivenheden ikke længere med den traditionelle paradekørsel til Paris i det franske etapeløb, og det er vigtigt, mener landstræner Anders Lund.

- Det er gode nyheder for os. Vi har nogle af vores dygtige enkeltstartsfolk, som kører Touren, der ville have haft svært ved at kombinere de to. For mig betyder det, at jeg har en større skare, jeg kan vælge ud fra, siger han.

Når de danske tempomaskiner rammer topniveauet, kører de ofte med blandt de bedste. Men Lund tør endnu ikke spå om medaljer.

- Jeg venter lige, til jeg har studeret ruten og set konditionen hos de ryttere, der kommer til start, før vi begynder at melde om medaljer. Men generelt kan vi sige, at vi har et flot niveau på enkeltstarter, og folk bliver ved med at udvikle sig.

- Det er en disciplin, som vi overordnet kan begynde at have store forventninger til, når vi rammer mesterskaber, siger Lund, som endnu ikke ved, hvem han vil udtage.

VM skulle oprindeligt være kørt i Schweiz, men på grund af coronarestriktioner måtte landet opgive værtskabet. Dermed skulle Den Internationale Cykelunion (UCI) skynde sig at finde en ny vært, og det lykkedes i form af byen Imola og regionen Emilia-Romagna i Norditalien.

Godt for cykelsporten. Knap så godt nyt for den forsvarende verdensmester i linjeløb, Mads Pedersen, der i august fortalte, at han håbede på en aflysning.

- Det er en fantastisk ting for cykelsporten. Det er der ingen tvivl om. Selv om vi har trøjen på danske hænder, og den kunne blive siddende på Mads et år mere, er det langt at foretrække for cykelsporten og dansk cykelsport, at vi kan køre et VM, siger Anders Lund.

Med den nye VM-plan har UCI prioriteret eliteløbene. Det betyder, at både juniorer og U23-ryttere må vente til næste år, før de igen kan deltage ved et VM.

- Det er rigtig ærgerligt. Det har lidt været tendensen, at det har været U19, U23 og til dels elitedamerne, som har lidt mest rent løbsmæssigt i de her coronatider, siger Anders Lund.

- Ved VM har man valgt at prioritere eliteklasserne, og hvis det var det, der skulle til, for at det kunne lade sig gøre, er vi fulde af forståelse over for det. Men der er ingen tvivl om, at det er ærgerligt, for det er et absolut højdepunkt i sæsonen for U19 og U23.

VM-ugen begynder 24. september med kvindernes enkeltstart, og dagen efter gælder det altså mændenes.

Kvindernes linjeløb køres lørdag 26. september, mens herrernes linjeløb afslutter den forkortede VM-uge om søndagen.