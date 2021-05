Ny Uefa-turnering kan gavne dansk fodbold

De to klubber kæmper om en billet til Conference League-kvalifikationen, og hvis det senere lykkes fredagens sejrherre at nå gruppespillet i turneringen, der ser dagens lys i næste sæson, er der endnu mere på spil for både klubben og for dansk fodbold.

Den nye turnering giver endnu en mulighed for at indsamle en bunke af de såkaldte koefficientpoint, som afgør, hvor Danmark og de enkelte klubber ligger på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientranglister.

Ranglisterne bestemmer, hvor mange hold Danmark har med i europæiske turneringer, og de enkelte klubbers seedning.

Lanceringen af Conference League kan meget vel være til fordel for Danmark.

Det mener Daniel Rommedahl. Han er director of football operations and international affairs i FC København, og så er han i bestyrelsen hos European Club Association (ECA), som har spillet en stor rolle i Uefas beslutning om at skabe en ny turnering.

- Danske klubber får større mulighed for at skrabe flere point sammen, siger Rommedahl.

I Conference League får klubberne nemlig lige så mange point for sejre og uafgjorte kampe, som de gør i Champions League og Europa League.

Samtidig betyder indførelsen af et nyt pointsystem, at der er flere bonuspoint end tidligere. Man får eksempelvis bonuspoint for at gå videre fra gruppen.

Det er positivt for Danmark, fordi Conference League i høj grad vil være den turnering, de danske hold vil befinde sig i og har mulighed for at gøre det godt i, vurderer Rommedahl.

- Risikoen for at ramme et år, hvor Danmark misser mange point, fordi vi misser nogle gruppespil, er mindre nu, siger Rommedahl.

- Fordi der er kommet en turnering mere, så er der mindre risiko for at ryge helt ud af Europa, og dermed er der skabt en god bund.

- Danmark har traditionelt set altid ét hold med i et europæisk gruppespil og har været tæt på at få et ekstra hold med, og det vil betyde, at vi er et af de lande, der drager størst fordel af det.

Han mener, at danske klubber på papiret har niveauet til at nå et europæisk gruppespil, nu hvor der er en turnering ekstra.

Går det omvendt sådan, at de danske hold snubler, så kan det give bagslag. De andre lande har samme muligheder for at hente point.

- Det stiller højere krav, fordi vi nu har vi mulighederne, for så skal vi også gøre brug af dem, ellers er der risiko for, at de andre lande løber fra os, siger Rommedahl.

Ved afslutningen af denne sæson er Danmark placeret på 14.-pladsen på landenes koefficientliste.

Fra starten af næste sæson dumper Danmark ned på 21.-pladsen, fordi andre landes klubber har præsteret bedre i Europa i de seneste år. Det er dog ingen katastrofe.

- Hvis tre klubber gør det godt i næste sæson, så høster vi masser af point. Der er ikke store spring mellem landene på koefficientlisten, og derfor kan man hurtigt ryge opad, siger Rommedahl.

Han vurderer samtidig, at de danske klubber hver især kan drage stor fordel af Conference League.

- Man kan virkelig begynde at løfte sig på koefficientlisten, siger han.

Hvis klubberne løfter sig nok på koefficientlisten, kan de blive seedet i kvalifikationsturneringerne, og det er afgørende for, hvor svært det er at nå et gruppespil.

Hvis en dansk klub er seedet, møder klubben et useedet hold, som på papiret er svagere end den danske klub i europæisk sammenhæng.

Foruden koefficientpoint giver et gruppespil i Conference League 25-35 millioner kroner i klubkassen, vurderer Daniel Rommedahl.

AaB eller AGF træder ind i Conference League-kvalifikationens anden runde. Det samme gør FCK på grund af tredjepladsen i Superligaen.

Pokalvinderen Randers FC skal spille om at komme i Europa League, men er sikret en plads i Conference Leagues gruppespil. FC Midtjylland kan også ende i Conference League.

Som mester har Brøndby chancen for at kvalificere sig til Champions Leagues gruppespil. Taber Brøndby i playoffrunden, er klubben klar til gruppespillet i Europa League.