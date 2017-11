Ny UCI-præsident vil udjævne klasseforskel med lønloft

Cykelsporten savner uforudsigelighed og spænding, mener den nye præsident for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, og for at komme det til livs har han flere forslag til ændringer i sporten.

Ud over at reducere antallet af ryttere per hold i løbene ønsker Lappartient også at indføre lønloft for holdene, som man kender det fra ligaer som NFL, NBA og NHL i USA.

- Vi skal være i stand til at betale en udøver, så meget som vi vil, men hvis vi betaler meget for én rytter, vil der være mindre penge tilbage, og det udjævner styrkeforholdet, siger Lappartient ifølge AFP.

Den franske UCI-præsident er i København i disse dage, hvor sammenslutningen af professionelle løbsarrangører (AIOCC) afholder den årlige konference.

Lappartient vandt en jordskredssejr over den nu tidligere UCI-præsident Brian Cookson tilbage i september, og udligningen af styrkeforskellen på holdene er en mærkesag for ham.

- Målet er at have spændende løb - ikke at et hold har de bedste ryttere og blokerer løbene, siger Lappartient med henvisning til det britiske storhold Team Sky.

Sky har vundet Tour de France fem af de seneste seks år, og holdet har domineret tungt med en hær af verdensklasseryttere som hjælpere for især Chris Froome, der har hentet fire af Tour-sejrene.

Ifølge AFP har Sky et årligt budget på omkring 253 millioner kroner, mens gennemsnittet blandt World Tour-holdene ligger på 134 millioner kroner.

David Lappartient indrømmer, at det ikke bliver let at få trumfet et lønloft igennem, men det er et af tiltagene, han vil arbejde for i sin regeringsperiode de næste fire år.