Ny U21-landstræner vil kæmpe for dansk fodbolds udvikling

Ud over at der selvfølgelig skal være en naturlig ambition om at vinde, handler jobbet i høj grad om at støtte udviklingen af dansk fodbold og ikke mindst landsholdet.

Det er også en målsætning den nye U21-landstræner, Jesper Sørensen, har taget til sig.

- Jeg har en stor lyst til at være med til at skabe den udvikling, som er nødvendig - også i den danske talentudvikling. Det er fint, at vi er dygtige og gode nu, men de andre står ikke stille, og det skal vi heller ikke, siger han.

Som U21-landstræner må man desuden være indstillet på, at der vil være spillere, som bliver så dygtige, at de kommer på A-landsholdet, før de bliver for gamle til U21.

Det er Jesper Sørensen fuldt indforstået med og ser det som et naturligt mål i hans arbejde.

- Det er et lod i min position, at de her spillere skal se, om de kan komme på A-landsholdet. Det skal være en naturlig ambition og et mål, som vi selvfølgelig skal stræbe efter.

Et eksempel på en U21-spiller, som netop er blevet udtaget til A-landsholdets VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel, er den 19-årige FCK-angriber Mohamed Daramy.

Selv om den nye U21-landstræner gerne ser, at U21-spillerne rykker op på A-landsholdet, ser han også stor vigtighed i, at U21-landsholdet præsterer. Ikke mindst fordi holdet er et fremragende udstillingsvindue for spillerne og de danske klubber.

- U21-landsholdet er vigtigt. Det er meget værdiskabende, og noget af det, vi så sidste år i EM-kvalifikationen og til U21-EM, var, at nogle af de spillere, som profilerede sig der, allerede er blevet solgt til udlandet til stor værdi for dansk klubfodbold.

Og der kan være flere på vej. I hvert fald ser U21-landstræneren lyst på dansk fodbolds fremtid.

- Jeg ser en masse kvalitet. Jeg ser unge spillere, der tidligt i deres karriere allerede har slået deres navn fast i Superligaen. Mathias Ross har næsten spillet 80 kampe for AaB. Morten Frendrup har spillet tæt på 100 kampe for Brøndby. Det er tidligt at have så stor erfaring.

- Det siger noget om, at spillerne er gjort klar i klubberne til at tage et skridt op, siger han.

Det danske U21-landshold spiller næste gang EM-kvalifikationskamp mod Kasakhstan den 7. september.