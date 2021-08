Ny U21-landstræner har otte nye med i første trup

Jesper Sørensen har haft nogle travle uger. I sidste uge blev han ansat som ny U21-landstræner, og i denne uge udtog han sin første trup.

Han satte navne på de 23 spillere, der tager hul på holdets nye EM-kvalifikation, som starter ude mod Kasakhstan.

Ni af spillerne var med i U21-slutrunden tidligere på året, mens otte er helt nye. Samlet set har 15 af de 23 spillere været med tidligere. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Blandt de nye navne er Villarreal-keeper Filip Jørgensen, Viborg-keeper Lucas Lund Pedersen og midtbanespillerne Albert Grønbæk fra AGF og Maurits Kjærgaard fra Red Bull Salzburg.

- At udtage landsholdet for første gang er altid en udfordrende opgave som træner og især som ny træner.

- Ikke kun fordi jeg skal sammensætte et nyt landshold, men også fordi vi har så stor en talentmasse i dansk fodbold at vælge ud fra, siger Jesper Sørensen til unionens hjemmeside.

Danmark starter samlingen med en testkamp mod Grækenland 3. september i Gladsaxe og flyver derefter til Kasakhstan, hvor holdets første EM-kvalifikationskamp venter 7. september.

- Vi får en god mulighed for at lære hinanden at kende som hold, og vi får som trænerteam også mulighed for at arbejde målrettet med både at bygge videre på det fantastiske spil, vi så under især EM, samt at sætte vores eget præg ud fra det, vi gerne vil med dette hold.

- Det tror jeg, vi alle glæder os meget til at komme i gang med, siger Jesper Sørensen.

U21-truppen består af følgende 23 spillere:

Målmænd: Mads Hermansen, Filip Jørgensen, Lucas Lund.

Forsvar: Mads Bidstrup, Anton Skipper, Frederik Winther, Oliver Villadsen, Rasmus Carstensen, Sebastian Hausner, Victor Kristiansen, Nikolas Dyhr.

Midtbane: Morten Frendrup, Albert Grønbæk, Gustav Isaksen, Jesper Lindstrøm, Nikolas Nartey, Victor Jensen, Maurits Kjærgaard.

Angreb: Magnus Warming, Mikkel Kaufmann, Wahid Faghir, Nikolai Baden Frederiksen.