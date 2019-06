Ny U21-landstræner bliver boende i Barcelona

Spanieren Albert Capellas er ny landstræner for Danmarks U21-herrelandshold i fodbold, men han kommer til at bo over 2000 kilometer fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

- I øjeblikket bliver min familie i Spanien, og det betyder, at vi kommer til at rejse en del. Heldigvis får jeg også støtte af Steffen Højer (assistenttræner), som er dansker og bor i Danmark, hvor han vil være meget.

- Så må vi se, om jeg selv flytter i fremtiden, siger Capellas, der boede i Danmark fra 2014-2016, da han arbejde i Brøndby som assistenttræner og U17-træner.

Den tidligere U21-landstræner Niels Frederiksen bor på Østerbro i København, men bopælen er ikke vigtig, pointerer DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg.

Berg har dog lavet en aftale, der sikrer, at Capellas i perioder vil opholde sig i Danmark.

- Det er klart, at det selvfølgelig har været et tema, men vi har fået lavet et program og kan se, at han kommer til at være her nærmest lige så meget som de andre trænere.

- Det er skrevet ned i hans aftale, hvor lang tid han minimum skal være i Danmark. Og der står minimum i aftalen, og jeg kender ham godt nok til at vide, at han kommer til at være her mere så, siger Flemming Berg.

Den spanske træner vil derfor også være synlig på de danske superligastadioner.

- Vi har lavet en grundig plan i forhold til at sige, hvornår han skal være her og sørge for at være til stede på danske stadioner. Vi har lavet nogle 11-12-dages perioder, hvor han skal være her over to weekender, så han på den måde kan følge to runder i Superligaen.

- Dermed kan han komme til at se rigtig mange spillere. Og så er der selvfølgelig spillere i udenlandske klubber, han skal scoute.

- Han kommer også til at deltage i alle landstrænermøder, alt arbejde med "head of coaching", transitionsmøder, han skal ud og møde klubberne, og han skal bidrage til uddannelsen af trænere, og han vil være til stede fysisk ved alle de ting.

- Så han kommer til at være herude lige så meget som den tidligere landstræner, siger Flemming Berg.

Assistenttræner Steffen Højer bliver boende i Viborg.