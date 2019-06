Ny U21-landstræner: Jeg har stået i lære hos de bedste

Albert Capellas har erfaring fra trænerroller i storklubberne Borussia Dortmund og FC Barcelona, men Danmarks nye U21-landstræner har aldrig været cheftræner ud over et halvt år for Brøndbys U17-hold i 2016.

Han ser det ikke som en stor forandring pludselig at skulle være manden med de afgørende beslutninger.

Havde han ikke været assistenttræner, havde han ikke haft mulighed for at træne spillere på et lige så højt niveau, påpeger han.

- Det giver mig ingen bekymringer at skulle være cheftræner. Jeg føler mig virkelig klar til det.

- Jeg har været meget assistenttræner, men jeg har haft brug for at vide, hvordan det for eksempel er at være i Champions League og for at lære af de bedste trænere. Jeg har fået meget erfaring og er klar til at blive cheftræner.

- Jeg var ikke en topspiller, og det betyder, at jeg ikke har kunnet få erfaringen fra at spille i de store turneringer. Det har jeg haft brug for at finde ud af, hvis jeg skulle være træner.

- Det er nemmere at komme ind på det niveau, hvis man er assistenttræner. Så kan man arbejde sammen med de bedste trænere, spillere og talenter i Europa.

- Jeg har lært en masse små detaljer, som man ikke kan lære, hvis man ikke er på det niveau hver dag, siger Albert Capellas.

Foruden de allerede nævnte klubber har han også været tilknyttet, CF Gava (Spanien), Vitesse (Holland), Maccabi Tel-Aviv (Israel) og Dangdai Lifan (Kina).

Capellas har blandt andre trænet under Peter Bosz (nu i Bayer Leverkusen), Fred Rutten (Twente), Jordi Cruyff (Dangdai Lifan) og Thomas Frank (Brentford).

DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, kalder det for et sats at gøre Capellas til landstræner, men han er sikker på, at det er et givtigt sats.

- I og med det er hans første store cheftrænerjob, så er det et sats. Men han har arbejdet i så store teams, hvor der bliver uddelt rigtig meget af arbejdet. Han stod for eksempel for rigtig meget af træningen i Brøndby.

- Men han har også været ude på de store herregårde og se, hvad det kræver for at slå til der.

- En stor del af hans opgave er jo at håndtere spillere fra internationale miljøer og store adresser, og der vil være mange af de kommende U21-landsholdsspillere, der spiller i udlandet om et år.

- Derfor har det været vigtigt for os, at han har international erfaring, siger Flemming Berg.

De to kender hinanden fra deres fælles fortid i Brøndby.