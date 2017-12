Ny Swansea-manager: Vi har ikke brug for et mirakel

- Alle mener, at Swansea er i en meget svær situation. Mange vil måske sige, at klubben har brug for et mirakel, siger portugiseren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men mirakler er ikke af denne verden. Vores job er at vinde fodboldkampe, og vores job er meget spændende. Vi skal kæmpe for at få holdet højere op i tabellen.

Klubbens bestyrelsesformand, Huw Jenkins, er sikker på, at 52-årige Carvalhal er den rette manager for trængte Swansea.

- Carlos har en stærk personlighed og karakter, og det er noget, der er vigtigt for klubben i en udfordrende tid. Han er ambitiøs, men han ved, at han har en hård opgave foran sig, siger Jenkins.

Carvalhal har samlet erfaring i engelsk fodbold siden 2015, hvor han overtog managerjobbet i Sheffield Wednesday i den næstbedste række.

I begge sine to hele sæsoner førte han den gamle storklub til playoffkampe om oprykning. I 2016 nåede Wednesday under hans ledelse helt frem til oprykningsfinalen, som dog blev tabt med 0-1 til Hull.

Dette efterår blev dog langt fra lige så succesfuldt, og Sheffield Wednesday rodede rundt i rækkens nedre halvdel, da samarbejdet mellem klub og manager ophørte "efter gensidig overenskomst" 24. december.

Aftalen mellem Carvalhal og Swansea gælder for resten af sæsonen.

Efter 20 kampe har Swansea 13 point og er på sidstepladsen i Premier League. Holdet møder lørdag Watford på udebane.