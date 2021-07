Ny Sønderjyske-styrmand lover ydmyghed

I Sønderjyske købte den amerikanske Platek-familie sig ind sidste år, og det har indtil videre givet et par skvulp. Jonas Lygaard blev for nylig ansat som administrerende direktør for at føre ejernes ambitioner ud i livet.

- Jeg forstår udmærket den usikkerhed, det kan skabe hos fans og sponsorer, når der kommer udenlandske ejere, siger han.

Den nyeste danske skrækhistorie udspillede sig i 1. divisionsklubben Vendsyssel. I 2020 kom schweiziske ejere til med store armbevægelser. Under et år senere var de ude igen og havde taget pengekassen med.

En lignende historie udspillede sig i traditionsklubben Næstved Boldklub, og skepsis er efterhånden et nøgleord, når udlændinge køber sig ind.

- Der er mange eksempler på tværs af Europa, hvor investorer er kommet ind med en masse penge og lovord, og så har de trukket stikket hurtigt igen, medgiver Lygaard.

I Sønderjyske er det heller ikke gået stille af sig. Blandt andet blev træner Glen Riddersholm vippet ud efter sidste sæson, selv om han har ført klubben til en pokaltitel. Siden har der været flere historier om uro i klubben.

Jonas Lygaard forsikrer, at ejerne har gode hensigter.

- De har ingen interesse i at rive Sønderjyske-projektet i stykker. De kan se, at klubben er bygget på sunde værdier, sundt købmandskab og dedikerede mennesker. Det har de respekt for, og det vil jeg også have.

- Hvis jeg ikke havde en god følelse og forståelse af ejernes værdier, kompetencer og interesser, ville jeg ikke være her. Jeg er ikke i denne rolle, fordi det skal se godt ud på mit cv. Jeg er her, fordi jeg tror på projektet.

Han er landet i Sønderjyske efter at have gjort karriere internationalt. Han har haft kommercielle direktørroller hos Electronic Arts, der står bag Fifa-spillene, og Konami, der står bag Pro Evolution Soccer-spillene.

En Google-søgning vil vise ham i selskab med verdensstjerner som Lionel Messi, Alex Ferguson og direktører fra storklubber.

Nu skal han stå i spidsen for en klub, hvor stjernestøvet er knap så glimtende, og som er skabt gennem frivillighed og flere årtiers sejt træk.

Han medgiver, at kontrasten er stor, og at han som ejernes forlængede arm vil løbe ind i skepsis.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har tænkt på det. Jeg er ikke så nervøs. Jeg har arbejdet på tværs af brancher og kulturer, og jeg har forståelse for, at mennesker har forskellige behov.

- Jeg har stor respekt for det, Sønderjyske har skabt. Det er et landsdelsprojekt, lokalsamfundet støtter, og sponsorer er stolte af at være her. Det kan man ikke fjerne, og det har vi heller ikke tænkt os.

- Vi skal bygge videre på klubbens kerneværdier. En af dem er ydmyghed, og det har jeg. Jeg kommer ikke med store armbevægelser og ændrer på ting, der i forvejen i fungerer, siger han.

Han fremhæver selv sine kommercielle styrker, som noget han vil bruge i Sønderjyske.

- Det kan handle om, hvordan vi skruer sponsoraftaler sammen, og hvordan vi aktiverer sponsorater. Samtidig skal vi lave et underholdningsprodukt. Hvis vi ikke kan underholde, gider folk ikke engagere sig med os.

Underholdningsdelen hænger sammen med spillet på grønsværen, understreger han.

- Vi skal udvikle et spillekoncept, som gør sig gældende i hele klubben, vi skal lave et akademi-setup, der udvikler regionens største talenter, vi skal skabe superligaspillere, som kan få chancen i udlandet, og vi skal på sigt spille om europæiske pladser, siger Jonas Lygaard.

Platek-familien ejer en italiensk og en portugisisk klub, og det er ikke utænkeligt, at Sønderjyske kommer til at sende spillere derned og omvendt.

For nylig blev den italienske klub Spezia dog straffet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og må ikke registrere spillere i de kommende fire transfervinduer. Det kan besværliggøre planerne om spillerudveksling.