Ny NFL-dansker: Ord kan ikke forklare hvordan jeg har det

Den 22-årige fynbo blev i fjerde runde af den årlige begivenhed, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter, valgt af Super Bowl-mestrene New England Patriots.

Lørdag blev Hjalte Froholdt den kun anden dansker nogensinde til at blive valgt i NFL-draften.

Danskeren havde efterfølgende svært ved at beskrive, hvordan det føles at skrive dansk idrætshistorie.

- Det er fantastisk. Der er ikke ord, der kan forklare, hvordan jeg har det lige nu. Jeg prøver bare at komme igennem det uden at græde mere. Det er en fest nu, min familie og venner er her. Det er en god dag, siger Froholdt til TV3 Sport.

Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første dansker til at blive taget i NFL-draften. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame.

I alt slipper 254 spillere gennem det snævre nåleøje til NFL-holdene i årets draft. Men selv om det er forbundet med stor prestige at blive valgt i draften, er der ingen garantier for at være på et hold, når den regulære sæson begynder i september.

Froholdt, der er 195 centimeter høj og vejer 139 kilo, var på forhånd spået gode chancer for at blive valgt i draften på baggrund af sine præstationer de seneste fire år hos University of Arkansas.

Med Froholdts indtog er to danskere nu ansat af NFL-klubber. I februar skrev Florida-holdet Tampa Bay Buccaneers kontrakt med kickeren Phillip Andersen, som senest spillede for Berlin Rebels i Tyskland.