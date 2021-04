Ny Leipzig-smutter sender titlen yderligere mod Bayern

Trods overvægt i både spil og chancer kunne RB Leipzig ikke knække nedrykningstruede FC Köln, som gav Leipzigs mesterskabsdrømme endnu et skud for boven tirsdag.

Det betyder, at Bayern München med en sejr senere tirsdag kan åbne et hul på ti point til Leipzig i toppen med kun fire spillerunder tilbage af sæsonen.

Hvis Bayern hjemme slår Bayer Leverkusen, skal det forsvarende mesterhold altså blot bruge en enkelt sejr mere i de sidste fire kampe for at genvinde titlen.

Sejren var samtidig vital for Köln, som under stregen kæmper en hård kamp for at undgå nedrykning.

Holdet er nu oppe på 26 point, hvilket er det samme som Hertha Berlin, der indtager 16.-pladsen, som giver mulig overlevelse via playoffkampe. Hertha har dog spillet to kampe mindre end Köln.

Leipzig havde ikke fået træfsikkerheden med til Köln, hvor holdet ellers burde have været foran ved pausen.

De brændte chancer endte med at blive kostbare, da anfører Jonas Hector straks efter pausen sendte hjemmeholdet i front på en af Kölns få chancer på det tidspunkt.

Inden uret rundede en times spil hamrede Amadou Haidara gæsterne tilbage i kampen med et drøn af et langskud.

Glæden var dog kortvarig.

Mindre end et minut efter udligningen var den gal igen i østtyskernes forsvar. Köln-anfører Hector kom fri og trak på tværs i feltet, inden han smækkede bolden ind ved nærmeste stolperod til 2-1.

Leipzig fik intet ud af det afsluttende pres og ligner unægtelig et hold, som må tage til takke med en andenplads.