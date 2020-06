Ny KIF Kolding-formand vil bygge klubben op fra bunden

En helt ny bestyrelse med seks nye personer forsøger i disse dage at redde klubben endnu en gang.

Gunnar Fogt, der er valgt til ny formand, beroliger dem, der frygter, at klubben må dreje nøglen om.

- Det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi finder vejen og får klaret det. Og så bygger vi det op fra bunden.

- Så finder vi de fem-seks millioner og næste år ti millioner og så fremdeles. Så vi igen kan blive en klub i top-8, siger Gunnar Fogt.

KIF-ledelsen arbejder i første omgang på at rejse fem-seks millioner kroner, som skal sikre driften det kommende år. Pengene skal findes hos investorer og sponsorer.

- Det er det, vi skal have, inden den nye sæson starter i september. Så har vi dækket 90 procent af næste års budget. Det er det, vi kæmper for, siger Gunnar Fogt.

Derudover bliver KIF Kolding-spillerne bedt om at acceptere en lønnedgang i en given periode - gældende fra 1. juli.

- Spillerne bliver også nødt til at bidrage, så vi får det hele op at køre igen. Der bliver tale om en eller anden form for lønreduktion. Det bliver for begge parter et rimeligt niveau.

- Det bliver også sådan, at spillerne skal kunne eksistere. De første udkast var nok for voldsomme. Så det bliver mindre end de 40 procent, man snakkede om. Det er ikke der, vi er, siger Gunnar Fogt.

5 procents lønnedgang er for lidt, mens 40 er for højt, men midt imellem er et ret godt bud, siger KIF-formanden.

Han fortæller, at det ser positivt ud. Man er i konstruktiv dialog med spillerne, og han har en forventning om, at der snart er en afklaring, som vil være til alles tilfredshed.

Ud over at have en trup på plads til sæsonen skal der også findes sponsorer og investorer til at give ro omkring økonomien. Bestyrelsen arbejder på at få genskabt en sponsorkreds, som mindst kan spytte ti millioner kroner i klubkassen samlet set.

Sportsligt har KIF Kolding ikke ambition om at være topklub med det samme.

- Vi tager det i det tempo, vi nu kan. I år vil vi gerne spille i lejet fra tiende- til ottendepladsen.

- Året efter kan vi forhåbentlig for alvor spille med om at komme i top-8, men det varer et pænt stykke tid, inden vi er i top-4 igen. Det er der lange udsigter til.

- Der er meget stor forskel på det budget, vi kan skaffe her og nu, og det budget, de største klubber kører med i øjeblikket, påpeger han.

I første omgang handler det om overlevelse, og hvor meget klubben kan få ind i støtte nu og her.

- Lander vi på 5,5 millioner, går det nok. Får vi slet ikke noget ind, så er det fordi, der ikke er opbakning til tingene.

- Men vi er fortrøstningsfulde. Vi har fået mange tilkendegivelser siden pinse. Folk vil gerne hjælpe, støtte og i dialog med os. Så det virker som om, at der er kæmpe opbakning til det, siger formanden.

KIF Kolding vil inden for en måned melde ud, om klubben klarer skærene.