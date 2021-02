Ny Horsens-træner ser gode ting ved formationsændring

Tirsdag fik den tidligere Vendsyssel-træner så debut i Superligaen for østjyderne, hvor han havde valgt at ændre formationen fra holdets klassiske 4-4-2 til 3-5-2 i kampen mod Randers.

Hen over vinterpausen er der blæst nye vinde over Horsens. Træner Jens Berthel Askou er kommet til fra HB Tórshavn, som han i 2020 førte til det nationale mesterskab på Færøerne.

Det gav ikke umiddelbart den ønskede effekt, da holdet måtte tage hjem fra Randers med et 0-3-nederlag i bagagen.

Til trods for det klare debutnederlag så Askou dog positive ting ved formationsændringen, som ifølge ham skal gøre holdet mere solidt.

- Jeg synes, vi kunne se nogle tendenser i første halvleg, og vi spillede i et fint tempo, men i anden halvleg faldt vi lidt ned og fik ikke skabt de muligheder, som skulle til for at vende kampen.

- Formationen skal gøre holdet solidt, når modstanderen slår indlæg. I den anden ende kan vi bedre få vores backs med i feltet og generelt fylde feltet med mange løb, siger den 38-årige træner.

Søren Reese gjorde tirsdag comeback i Horsens-trøjen efter halvandet år væk fra klubben, og han var ligeledes positivt stemt over holdets nye udtryk.

- 3-5-2-systemet passer os godt langt hen ad vejen. Det er vigtigt, at vi i spillertruppen har en stålfast tro på tingene, og det har vi, siger Reese, der erkender, at det blev ekstra svært efter Randers' tidlige 2-0-mål.

Randers-træner Thomas Thomasberg var ikke lige så imponeret over 3-5-2-formationen hos Horsens som Askou og Reese.

Han var overrasket over, hvor let det af og til var for kronjyderne at spille sig gennem Horsens-forsvaret.

- Jeg havde forventet, at det havde været lidt sværere at spille sig til store chancer.

- Det overraskede mig faktisk lidt, at Horsens ikke spillede med fem helt nede bagved. Vores to hurtige scoringer gjorde nok også, at det blev lidt anderledes, siger Thomasberg.

Han mener, at hvis Horsens skal have en chance for at overleve i Superligaen, skal holdet også være farligere.

- Vi kunne jo konstatere efter kampen, at Horsens ikke var farlig nok. Selv om Horsens var meget på bolden, så mindes jeg ikke, at der var de store chancer mod os, siger han.