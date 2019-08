Ny FCM-angriber er glad for sin målhøst

FC Midtjylland-angriberen Sory Kaba er for alvor ved at stemple ind på sit nye hold.

Den store og stærke angriber var glad efter sejren over Horsens.

- Det føles godt at være kommet i gang med målscoringen. Vi angribere behøver altid at score for at have selvtillid, siger Kaba.

Den gode start vidner om, at den 24-årige angriber er faldet godt til i truppen, og det er også tilfældet, hvis man spørger ham.

- Jeg føler, at jeg er godt integreret i truppen. Mine holdkammerater er gode til at hjælpe mig med at blive integreret, ligesom trænerne og staben omkring holdet er det. Jeg er virkelig glad for at være her, siger han.

Kaba havde ikke de store problemer med at score i søndagens kamp, men for FCM's modstander kneb det.

I første halvleg havde Horsens-angriberen Rune Frantsen, som er omskolet fra sin normale position som højreback, en kæmpe mulighed for at bringe Horsens foran 1-0.

Forsøget blev dog reddet på stregen, og Horsens-træner Bo Henriksen var i situationen tydeligt frustreret over, at bolden ikke endte i mål.

- Jeg lå nede på jorden og rullede rundt, så jeg kan knapt nok huske, hvad jeg tænkte, da Rune Frantsen brændte den chance. Men jeg synes, at han gjorde det rigtige i situationen.

- Det var et mirakel, at vi ikke førte 3-0 ved pausen. Men man skal score mål i fodboldkampe, det er jo det, det handler om, siger Henriksen.

Frantsen havde ikke lyst til at udtale sig om den brændte mulighed efter kampen.