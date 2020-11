Ny FCK-træner sætter sin lid til profilerne mod miniput

Normalt ville en sådan kamp være en anledning til stor udskiftning for at benytte bredden i storklubbens trup, men bare to dage efter ansættelsen af ny cheftræner Jess Thorup har kampen en anden betydning.

Den nye FCK-træner har nemlig brug for at se flere af de mere etablerede FCK-spillere i aktion, så de kan få en bedre forståelse for nogle af de taktiske justeringer, som Jess Thorup vil rulle ud over FCK i de kommende uger og måneder. Enkelte nye spillere vil dog også få muligheden for at imponere ham.

Det siger han til FCK's hjemmeside.

- Vi stiller med et stærkt hold. Og det bliver en kombination af nogle af dem, der har spillet mange kampe, og nogle af dem, der ikke har spillet så meget på det seneste. Rutinen er vigtig uanset, men der skal også være plads til, at nogle nye får en chance.

- Men generelt set skal vi bygge videre på de to sejre i de to seneste kampe under Hjalte (Bo Nørregaard, red.), og holde det momentum. Det er en vigtig kamp for os, og vi tager den super seriøst, siger Jess Thorup.

- Vi lærer helt sikkert en masse på baggrund af kampen, og forhåbentlig får vi set nogle af de små justeringer, hvad angår vores mindset og principper, som jeg gerne vil bringe ind i truppen, tilføjer han.

Den nye FCK-træner må se bort fra fire etablerede spillere, der døjer med skader. Det er Nicolaj Thomsen, Andreas Bjelland, Ragnar Sigurdsson og Pep Biel. Til gengæld kan Jens Stage få comeback efter en skadespause.

Pokalkampen mod Avarta begynder onsdag klokken 16.45 i Parken. Fire dage senere venter en vanskelig udekamp for Thorup og co., som gæster FC Midtjylland i Herning.