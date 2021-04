Ny FCK-sportsdirektør: Transformation påvirker resultater

En større udskiftning i FC København påvirker for tiden holdets præstationer.

Det mener klubbens nye sportsdirektør, Peter Christiansen, som torsdag havde sin første arbejdsdag siden skiftet fra superligakonkurrenten AGF.

- Vi ved også, at vi er i gang med en transformation i klubben, og det giver nogle udsving i præstationerne, men ingen skal være i tvivl om, at vi igen skal være mindst lige så dominerende, som FCK tidligere har været, siger han til FCK's hjemmeside.

Det er mere end fire måneder siden, FCK meddelte, at Peter Christiansen var blevet ansat som ny sportsdirektør.

Forinden havde FC København fyret Ståle Solbakken, der var manager, og klubben valgte at erstatte nordmanden med en cheftræner og en sportsdirektør.

Valget faldt på henholdsvis Jess Thorup og Peter Christiansen, og der blev også skiftet ud på en række andre positioner i klubben.

Da nyheden kom frem, blev Peter Christiansen suspenderet som sportschef i AGF, og københavnerne forsøgte at hente ham før tid.

Parterne kunne dog ikke blive enige om en kompensation, og i mellemtiden har William Kvist været midlertidig sportslig leder. Han afløses nu af den tidligere forsvarsspiller.

- Der var lidt tilløb til, at jeg kunne starte tidligere, men sådan er det, og jeg har været afklaret med, at det var en præmis. Nu er jeg her, og jeg har masser af energi og arbejdslyst til de opgaver, der venter, siger han.

46-årige Peter Christiansen spillede i FC København fra 2000 til 2005.

- Jeg kender FCK og de forventninger, både omgivelserne og alle i klubben har til vores præstationer og resultater.

- Det er en drivkraft og motivation for mig med store ambitioner, og vi alle har som mål, at vi skal vinde det danske mesterskab og være en international fodboldklub, der spiller med de bedste ude i Europa hver sæson, siger sportsdirektøren med tilnavnet "PC".

FC København ligger på fjerdepladsen i Superligaen, når mesterskabsspillet begynder i weekenden. Københavnernes første opgave er mandagens hjemmekamp mod Randers FC.