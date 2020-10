Ny FCK-cheftræner: Der kommer aldrig en som Ståle igen

- Jeg tror aldrig, at der kommer en træner, som vil have den betydning for FC København, som han (Ståle Solbakken, red.) har haft, siger Hjalte Bo Nørregaard.

Lørdag eftermiddag stod Hjalte Bo Nørregaard i spidsen for den første træning med sin nye trup, efter at han tidligere på ugen til sin store overraskelse var blevet spurgt, om han ville påtage sig opgaven.

- Man bliver vældig overrasket. Den havde jeg ikke lige set komme. Det er klart, at det er triste omstændigheder. Man kan stadig mærke Ståles aura.

- Jeg har jo også selv spillet under ham. Det er specielt, men når klubben spørger, om man vil træde til og hjælpe, så siger man selvfølgelig ja, siger Hjalte Bo Nørregaard.

Han forklarer, at han er inspireret af Ståle Solbakkens måde at gøre tingene på som træner.

- Det er jeg. Ståles defensive udtryk og hans måde at sætte et hold op på og få et hold til at præstere, som jeg også selv har været under. Der er han da klart et forbillede, siger den nye midlertidige cheftræner.

Han erkender, at situationen var speciel lørdag til træning.

- Det er en mega speciel situation for os alle sammen. Jeg har bare sagt til dem, at situationen er, som den er. Vi må kigge fremad. Vi er de eneste, der kan være med til at gøre en forskel, og det kan vi kun, hvis vi alle sammen køber ind på det og tør række ud efter det.

Hjalte Bo Nørregaard beskæftigede sig lørdag ikke med en eventuel drøm om at fortsætte permanent i rollen som cheftræner i FCK.

- Nej, lige nu er det, hvad det er. Jeg tager en dag ad gangen. Så arbejder vi benhårdt på at få det her kollektivt til at fungere hurtigst muligt igen, siger han.

Hjalte Bo Nørregaard spillede som aktiv 320 førsteholdskampe for FC København. De seneste to år har han stået i spidsen for klubbens U19-hold.

ritzau/