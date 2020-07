Ny Esbjerg-træner: Vi skal i Superligaen med det samme

- Jeg er glad for, at Esbjerg har vist mig tillid og tro på, at jeg kan være med til at rykke i den rigtige retning og indfri potentialet.

- Og forhåbentligt er vi tilbage i Superligaen om et års tid. Det kommer dog ikke af sig selv, og alle skal bidrage hver dag, så vi kan lykkes med vores mission, siger Olafur Kristjansson til klubbens hjemmeside.

Han glæder sig til at flytte til Esbjerg, hvor han ser et stort potentiale.

- Først og fremmest ser jeg meget frem til at komme i gang og blive en del af klubben og staben omkring holdet.

- Jeg kommer til en rigtig fodboldby, og der venter os en stor opgave i den kommende sæson, som vi i fællesskab skal løse, og det bliver en spændende rejse at være med på, siger han.