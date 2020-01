Ny DBU-direktør holder sig fra taktiktavlen

Som glødende fodboldfan læser Jakob Jensen aviserne bagfra for at komme direkte til sportsnyhederne. Han var engang træner for et drengehold, og så har han stået bag en festival med fodboldfilm.

Kort før jul blev han hyret som afløser for Claus Bretton-Meyer, der blev fyret i december 2018. Siden har Kenneth Reeh varetaget opgaven som midlertidig løsning, men senest 1. april sætter Jakob Jensen sig i DBU's direktørstol.

Nordjyden er hentet ind fra Slotsholmen, hvor han har befundet sig i mange år i forskellige stillinger. De seneste tre år har han været departementschef i Beskæftigelsesministeriet.

Fodbold er en passion for den nye DBU-direktør, men han har tænkt sig at holde sig på afstand af banen, når han tiltræder i jobbet.

- Jeg forestiller mig, at jeg skal skabe rammerne for at drive organisationen så effektivt som muligt, for at de, der skal stå for det fodboldmæssige, kan gøre det på den bedst mulige måde.

- Det indebærer, at de har, hvad de skal bruge af viden, ressourcer og setup omkring dem, for at de kan drive fodbolden klogt. Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal blande mig i, hvordan holdene spiller. Det er der simpelthen nogen, der ved mere om end mig, siger han.

Tirsdag var 45-årige Jakob Jensen på besøg på sin kommende arbejdsplads på DBU Allé i Brøndbyvester.

Det var første gang, at han mødte sine nye kolleger, og på vej derud havde han egentlig kurs mod Brøndby Stadion, hvor han troede, at DBU lå.

- Men det gjorde det også engang, har Jesper (Møller, DBU-formand, red.) heldigvis fortalt mig. Jeg kender faktisk ikke nogen herude - kun Jesper, som jeg mødte for første gang for to måneder siden.

- På den måde kan man sige, at det er lidt et sats af DBU at tage mig. Men fodbolden bor i hjertet på mig, og jeg tror, jeg har nogle erfaringer og kompetencer, som vil være til gavn for organisationen.

- Jeg har meget stor respekt for, at der er nogle, der skal klæde mig på inden for de områder, hvor jeg ikke har så stor viden, siger Jakob Jensen.

Endnu er der flere af arbejdsopgaverne, der ikke ligger helt fast, og der er da også en del at læse op på, fortæller han.

På tjeklisten er blandt andet, at Jakob Jensen skal tale med fodbolddirektør Peter Møller om snitfladen mellem de to direktørroller.

Og hvor stor en rolle den nuværende departementschef skal spille i fremtidige forhandlinger mellem DBU og spillere, er han endnu ikke helt klar over.

Til gengæld ligger det fast, at Jakob Jensen har mange års ledererfaring fra styrelser og ministerier, og det ser han som en afgørende fordel.

- Jeg medbringer det sorte bælte i interessentopbygning, forhandlinger, politisk betjening og en helt masse andre ting, som ansættelsesudvalget vurderer, ville være vigtigt at få med ind til DBU.

- Selv om jeg er en dygtig mandagstræner, kender jeg ikke hele setuppet bag et EM, organisationen, og hvordan der bliver arbejdet lokalt. Det glæder jeg mig rigtig meget til at lære om, siger den nye DBU-direktør.