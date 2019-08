Ny Brøndby-boss kritiserer klubbens Europa-kampagne

I torsdags tabte Brøndby 1-3 ude til portugisiske Braga og røg dermed ud af Europa League-kvalifikationens tredje runde med et samlet 3-7-nederlag.

Dermed skal dansk fodbold endnu en gang sætte sin lid til FC København, der i den afgørende playoffrunde til Europa League møder lettiske Riga FC.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, mener, at det er problematisk, at de øvrige danske hold ikke kan levere uden for landets grænser.

- Det er helt sikkert et problem for dansk fodbold, at det primært er FCK, der henter koefficientpoint til Danmark, og personligt er jeg ikke tilfreds med vores europæiske kampagne.

- Hvis vi står om et år og igen er røget ud af tredje kvalifikationsrunde, skal det ikke være med fire-fem måls margin, så skal det være med ét eller to mål, siger Carsten V. Jensen.

Brøndby-træner Niels Frederiksen ærgrer sig også over, at det ikke lykkedes holdet at hente flere koefficientpoint til Danmark.

- I dansk fodbold skal vi klare os godt i Europa, og det skal vi også i Brøndby.

- Vi skal have europæiske ambitioner, og så gælder det om at få skrabet nogle point sammen, siger Niels Frederiksen.

Selv om Brøndby skuffede med europæiske briller, har holdet hentet 13 point i de første seks kampe i Superligaen, og det blåstempler Carsten V. Jensen.

- Vi har mere end to point i snit i Superligaen, og det er okay lige nu. Jeg vil sige, at vores præstationer i Superligaen er godkendt, men det er vores præstationer i Europa ikke, siger fodbolddirektøren.

Brøndby var senest i et europæisk gruppespil i 2005, hvor de blågule deltog i Uefa Cuppen, der siden har skiftet navn til Europa League.