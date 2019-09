Ny AaB-mand om personlig succes: Alt spiller i klubben

Efter ankomsten til Nordjylland har han fået fuld spilletid i samtlige kampe og har i øvrigt bidraget med tre scoringer.

Hovedpersonen satte efter 0-3-nederlaget til AGF søndag eftermiddag ord på, hvorfor det går så godt for ham i AaB.

- Det er det hele i AaB, som spiller. Det handler om, at det er det rette match. Da jeg kom til klubben, syntes jeg, at det lød som et godt match, og det har det også vist sig at være, siger Patrick Olsen.

- I de foregående kampe har vi spillet sindssygt god fodbold og været super effektive. Det synes jeg selv, at jeg har været en stor del af.

- Det har været godt med lidt luftforandring, og der er en super fed kultur i klubben. Når det hele spiller omkring én, så er det meget nemmere at få succes. Alt i alt har det været fremragende indtil videre, siger han.

AaB-træner Jacob Friis er glad for at have en spiller som Patrick Olsen på holdkortet, og han er fuld af lovprisende ord om midtbanespilleren.

- Han kommer med en energi og et teknisk meget højt niveau. Han er ihærdig på træningsbanen og er god for miljøet.

- Han lægger både liv og sjæl på træningsbanen, så der er masser af superlativer til ham, siger Jacob Friis

- Vi arbejder hver eneste dag på, at kollektivet skal fungere, og at vi skal have et kollektivt udtryk. Når vi har det både med og uden bolden, så kommer individualister som Patrick Olsen i spil, siger AaB-træneren.