Ny AaB-cheftræner vil vise tillid til unge spillere

Dermed overraskede den debuterende AaB-cheftræner, Marti Cifuentes, med et ukendt ansigt i start-11'eren.

- Jeg elsker den slags. AaB har tradition for at bruge akademispillere. Derfor startede Hannesbo også inde, siger den spanske træner.

Den 38-årige cheftræner, som senest var i norske Sandefjord, har ligeledes god erfaring med at bruge unge spillere i sine tidligere trænergerninger.

- Jeg har selv været akademitræner. Så jeg elsker at arbejde med unge spillere, når de viser, at de fortjener chancen. På den måde gør vores unge spillere det godt, og vi skal bare vise dem tillid, siger Cifuentes.

Marcus Hannesbo takkede for tilliden ved at score AaB's andet mål mod FC København, der sikrede pauseføringen på 2-0.

Dermed viste han sig frem for den nye cheftræner, som hurtigt så i kantspillerens retning.

- Det viser meget, at han giver mig første kamp i 2021 fra start. Det giver mig mere lyst til at køre 100 procent på. Jeg føler mere og mere, at jeg kan gøre en forskel på superligaholdet, siger AaB-teenageren.

AaB tabte klubbens første superligaopgør i år, da FC København scorede tre mål i anden halvleg og vandt 3-2.

Ifølge Martí Cifuentes manglede nordjyderne mod til at afgøre kampen, som hjemmeholdet sad på gennem første halvleg.

- Vi skal spille modigt og være villige til at tage nogle chancer. Det var vi i første halvleg.

- Vi mistede bolden for meget. Når man gør det, så scorer modstanderen nemmere. Vi mistede mange bolde uden pres, og det gjorde det svært for os, siger spanieren.