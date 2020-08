Nu kan trænerne også optjene karantæne i Superligaen

Når den kommende superligasæson sparkes i gang, vil det ikke længere være en gratis omgang for trænerne at rage gule kort til sig.

Peter Ebbesen, turneringschef i Divisionsforeningen, som står bag 3F Superligaen, bekræfter over for tipsbladet.dk, at der indføres nye regler, hvor trænerne ligesom spillerne optjener karantænepoint ved gule kort.