Nu kan I se baseball igen - og andre sportscitater i 2019

- Det er meget trist. Alt det her påvirker min karriere i basketball. Jeg ønsker at hjælpe mit hold til sejr, men på grund af én sindssyg mand, kan jeg ikke tage med og gøre mit arbejde. De (Erdogan og hans folk, red.) har mange spioner der. Jeg kan let blive dræbt.

Den tyrkiske basketballspiller Enes Kanter, som er en stærk kritiker af hjemlandets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om at blive hjemme fra London, hvor hans daværende NBA-hold New York Knicks skulle spille kamp:

–– –– –– ––

Badmintonspilleren Mia Blichfeldt til TV2 om at træde ud af kollektivet og takke ja til en individuel aftale med Badminton Danmark:

- Jeg har valgt at tage imod kontrakten, fordi jeg synes, det er en fair aftale, og jeg føler, den følger mine værdier, og hvad der er rigtigt for mig lige nu.

–– –– –– ––

Svømmeren Rikke Møller Pedersen om sit karrierestop:

- Det er svært at føle, at jeg skal blive ved med at give mere. Jeg får følelsen af, at jeg godt kan blive utilstrækkelig. Jeg ved, hvad det vil sige at kæmpe for at blive verdens bedste, og den kamp har jeg kæmpet. Jeg vil gerne kunne sige farvel på toppen.

–– –– –– ––

Inden flyet styrtede ned, og fodboldspilleren Emiliano Sala døde på vej fra Nantes til Cardiff, nåede han at sende besked til sine nærmeste:

- Jeg er om bord på et fly, der virker til at være ved at falde fra hinanden. Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt. Åh Gud, jeg er virkelig bange.

–– –– –– ––

Håndboldspilleren Mikkel Hansen efter VM-guldet på hjemmebane:

- Jeg har fået en ok start på året. Først det største - at blive far - og nu også VM-guld. Det føles da ret fantastisk at kunne kalde sig verdensmester.

–– –– –– ––

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen til TV2 efter VM-guldet på hjemmebane:

- Alle mulige følelser kører rundt over det hele. Jeg er ved at tude det ene øjeblik og mega stolt det andet øjeblik. Jeg har bare lyst til en rigtig stor fadøl.

–– –– –– ––

Cykelrytteren Michael Mørkøv efter offentliggørelse af Tour-start i Danmark i 2021:

- Man kigger altid efter nogle af de ting, man endnu ikke har oplevet. Noget, der er så unikt som en Tour de France-start i Danmark, ville være en kæmpe oplevelse og en drøm for enhver dansk cykelrytter.

–– –– –– ––

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner til Adresseavisen efter sin første træning i Rosenborg efter afsonet voldsdom:

- Jeg har betalt tilbage, som jeg skulle. Nu vil jeg se fremad. Det kapitel er overstået. Jeg har taget det som en mand, og nu glæder jeg mig til opgaverne, som venter forude.

–– –– –– ––

Badmintonspilleren Carsten Mogensen til B.T., efter at Mathias Boe forklarede sit ønske om at få en ny makker:

- Jeg har været tæt på at dø, og selvfølgelig har der været nogle udfordringer. Men hans udtalelse skuffer mig. Det må jeg ærligt indrømme. Når Mathias mener, at jeg ikke er kommet mig 100 procent over efterveerne fra min hjerneblødning, synes jeg, at han skylder mig en forklaring på, hvordan vi året efter både vandt Super Series-turneringer og tilbageerobrede førstepladsen på verdensranglisten.

–– –– –– ––

Fodboldlandstræner Åge Hareide efter at Danmark gjorde 0-3 til 3-3 på mindre end ti minutter ude mod Schweiz i EM-kvalifikationen.

- Der er ikke langt fra helvede til himmel i fodbold. Det er på grund af den følelse, jeg stadigvæk er i sporten. Vi lignede mere vindere end Schweiz, for vi fik et point, og de tabte to.

–– –– –– ––

Cykelrytteren Jakob Fuglsang efter at have slået Julian Alaphilippe i forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège:

- Jeg er glad for, at jeg fik skovlen under Alaphilippe, selv om han sagde til mig derude, da vi ramte La Redoute, at han håbede, at jeg vandt den her. Jeg tror, at han vidste, at det ikke var hans dag.

–– –– –– ––

800-meterløberen Caster Semenya efter at have tabt sag ved CAS om tvangsmedicinering for naturligt forhøjet testosteronniveau:

- Jeg ved, at IAAF's regelsæt er rettet mod mig personligt. Man har forsøgt at bremse mig i ét årti nu, men det har bare gjort mig stærkere.

–– –– –– ––

Fodboldspilleren Viktor Fischer efter at FCK sikrede sig mesterskabet et par runder før tid:

- Vi havde jo regnet med, at vi skulle spille om det til sidste spilledag. Men der har vi simpelthen været for gode.

–– –– –– ––

Daværende KIF Kolding-træner Lars Rasmussen til TV2 Sport efter at have sikret klubben overlevelse i den bedste håndboldrække efter et par dramatiske playoffkampe:

- Jeg er blevet 50 år ældre, vil jeg sige. Man har ikke altid vidst, om man var købt eller solgt. Jeg overvejede 100 gange, om jeg skulle stoppe som træner, for det burde man ikke gå med til. Men lige nu vil man jo gerne fortsætte.

–– –– –– ––

Fodboldlandstræner Åge Hareide til B.T. efter at DBU har offentliggjort Kasper Hjulmand som ny landstræner fra sommeren 2020:

- Jeg har det fint. Det er fodboldens mekanismer. Peter Møller vil have sine folk ind, det må man acceptere. Jeg er kun irriteret over tidspunktet.

–– –– –– ––

En vred Lionel Messi ifølge Goal efter nederlaget til Brasilien i semifinalen ved Copa America. Udtalelserne kostede ham efterfølgende en længere karantæne:

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption. Vi kunne være kommet længere i turneringen, men vi fik ikke lov at komme i finalen. Korruption, dommerne og alle andre gjorde, at folket ikke kunne nyde fodbolden.

–– –– –– ––

Tennisspilleren Nick Kyrgios indrømmede efter sit exit til Rafael Nadal i Wimbledon, at han forsøgte at ramme spanieren med et hårdt slag:

- Jeg gik efter ham. Ja, jeg ønskede at ramme ham lige i brystet. Hvorfor skulle jeg undskylde? Hvor mange slams er det, fyren har, hvor mange penge har han på bankkontoen? Jeg tror, han kan klare en bold i brystet. Jeg kommer overhovedet ikke til at give ham en undskyldning.

–– –– –– ––

Den nyslåede amerikanske verdensmester i kvindefodbold Megan Rapinoe sagde følgende henvendt direkte til præsident Donald Trump i et interview med CNN:

- Dit budskab ekskluderer folk. Du ekskluderer mig, du ekskluderer folk, der ligner mig, du ekskluderer farvede, du ekskluderer amerikanere, der måske stemmer på dig.

–– –– –– ––

Cykelrytteren Jakob Fuglsang efter at være udgået af Tour de France efter et styrt på 16. etape:

- Nogen styrtede foran mig, og der var ingen måde at undgå det på. Så jeg faldt ind over cykelstyret. Min hånd svulmede op med det samme, og jeg kunne dårligt stå på mine fødder. Jeg vidste med det samme, at min Tour ville slutte her.

–– –– –– ––

Efter ballade i svømmeunionen var svømmeren Viktor Bromer hudløst ærlig over for TV2 ved bassinkanten ved VM efter et skuffende løb:

- Jeg lå dernede og svømmede de første 50-75 meter, og så gad jeg ikke rigtig mere. Jeg har ikke rigtig lyst til at være her, når jeg ligger nede i vandet. Jeg fortryder, at jeg tog med. Det er spild af min tid, og det er spild for de danske seere at skulle følge med. Det er ikke fair over for dem, at vi bliver udstillet på den her måde under de her forhold, og at de skal hypes op til vores løb og håbe på det bedste for os, når vi ikke selv gør det.

–– –– –– ––

Efter endnu en svær dag på kontoret ved kvalifikationen til Ungarns grandprix var Formel 1-køreren Kevin Magnussen frustreret, lod han 3+ forstå i et interview:

- Den ene omgang kører bilen perfekt, den næste omgang kører den som en pølsevogn. Det er svært at forudse, hvad man har at arbejde med, når det er så meget op og ned.

–– –– –– ––

FC København-manager Ståle Solbakken på pressemøde om at hente kontroversielle og rustne Nicklas Bendtner til klubben:

- Hvis Nicklas kan leve op til bare halvdelen af den ydmyghed og de ting, han har sagt i vores meget ærlige snakke, så bliver det rigtig godt. Hvis han kan leve op til det hele, så bliver det fantastisk.

–– –– –– ––

Cykelrytteren Mads Pedersen efter sin VM-triumf og udsigten til et år i regnbuetrøjen:

- Det er enhver rytters drøm at iklæde sig den dragt, og at jeg nu kan gøre, det er helt utroligt.

–– –– –– ––

Fodboldspilleren Cristiano Ronaldo nåede i oktober sit mål nummer 700 som professionel. Efter det sagde han ifølge goal.com:

- Jeg kigger ikke efter rekorder. De kigger efter mig. Uden at have en besættelse, når jeg dem helt naturligt.

–– –– –– ––

Fodboldlandsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen til DR Sporten efter at have poseret på et holdbillede i Fenerbahce iført en t-shirt med en hyldest til det tyrkiske militær:

- Jeg vidste godt, at det her var et stort dilemma. Men det er svært at skulle nå at tage den helt korrekte beslutning på 45 minutter på vej ind til kamp. - Der var så mange ting at tænke på, før jeg kunne beslutte mig for den rigtige måde at gøre det på.

–– –– –– ––

Landsholdsanfører Simon Kjær til Kanal 5 efter 1-1 i Irland, som betød EM-billet:

- Jeg er pisse stolt. Vi spillede en forfærdelig kamp, men vi fik resultatet, der skulle til, hvilket er kendetegnende for os under Hareide. Det er fantastisk, at vi skal til EM.

–– –– –– ––

Tennisstjernen Caroline Wozniacki til Good Morning America efter at have meddelt sit karrierestop:

- Timingen føles rigtig. Jeg føler stadig, at jeg kan slå alle og vinde turneringer, og jeg ville slutte på et tidspunkt, hvor jeg stadig følte mig fantastisk. Jeg elsker sporten, og jeg ønsker stadig at elske sporten og have passionen for den, når jeg forlader den.

–– –– –– ––

Zlatan Ibrahimovic på Instagram efter at have meddelt sit stop i LA Galaxy efter to sæsoner:

- Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Tak for at få mig til at føle mig i live igen, LA Galaxy. Til Galaxy-fasene: I ville have Zlatan, jeg gav jer Zlatan. Selv tak. Historien fortsætter ... Nu kan I godt begynde at se baseball igen.

–– –– –– ––

I Nicklas Bendtners bog "Begge Sider" kommer han med en spydig stikpille til sin FCK-holdkammerat Viktor Fischer, der modsat Bendtner var med til VM i 2018:

- Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig med til VM.