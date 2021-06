Nu hviler alles øjne på Damsinho

Landsholdet er samlet i Helsingør efter at have sovet på det andet nederlag i træk ved EM.

Det første nederlag blev indkasseret mod Finland, i en kamp hvor Christian Eriksen fik hjerteproblemer og blev transporteret til hospitalet.

Uden Eriksen har det været Hjulmands sværeste opgave at finde en afløser og en lidt anden spillemåde.

Hjulmand valgte lørdag at satse på Mathias Jensen, da kampen mod finnerne blev genoptaget. Men torsdag var det Damsgaard, som fik chancen fra start i sin blot fjerde landskamp.

- Mange af de andre typer, vi har, bliver bedre sammen med Damsgaard. Han gør sine omgivelser bedre. Han suger bolden til sig, han kan drible, han kan sætte en mand. Uden at være en typisk dribler.

- Hans evne til at skifte retning og opfattelse af tid og rum, gør, at han binder vores spil sammen. Damsgaard er en teknisk begavelse og en naturlig fodboldspiller, der kan sætte de andre op, siger Hjulmand.

Hjulmand og Damsgaard har en fælles fortid i FC Nordsjælland. Hjulmand kalder ham "Damsinho".

- Vi har alle sammen set ham spille sådan mange gange - både som ungdomsspiller, i Superligaen og nu i Sampdoria.

- Men at tage den op på dette niveau mod de bedste spillere i verden er imponerende, lyder det fra Hjulmand.

For Pierre-Emile Højbjerg er Damsgaards evner med bolden ikke overraskende.

- Vi har set i et par måneder og i de seneste samlinger, hvad han kan. Det, jeg virkelig må tage hatten af for, er, at han gik ind under så stort pres i så stor en kulisse - med så mange øjne på sig - og spillede forholdsvis frit og determineret.

- Hver aktion havde ligesom en mening. Det viser modenhed og kvalitet. Han har noget, ikke ret mange fodboldspillere har i det her land. Han er enestående, siger han.

Højbjerg råder Damsgaard til at blive ved med at arbejde hårdt og være ydmyg.

- Han skal have lidt tæsk og gode oplevelser. Han skal have det hele. Tiden er på hans side. Det, han gjorde mod Belgien, er sjældent set, mener Højbjerg.

Damsgaard ønsker ikke at kalde sig selv for Eriksens afløser.

- Jeg ser mig ikke som Eriksens afløser, for vi har spillet to forskellige positioner. Men jeg var selvfølgelig glad for at få muligheden fra start.

- Vi havde hele Danmark bag os, og det føltes rigtig godt, at alle kunne stå sammen, efter hvad der skete med Christian, siger Damsgaard.

Efter at have fået sin EM-debut vil Sampdoria-spilleren nu bare gerne have mere.

- Jeg føler helt klart, at jeg har bidt mig mere fast. Det var en rigtig fed startplads at få i så vigtig en kamp. Det er den største kamp, jeg har spillet.

- Det var fedt at kunne gøre sit bedste i sådan en kamp. Det føles godt, siger 20-årige Damsgaard, der er den yngste mand i EM-truppen.

Næste gang, Damsgaard kan komme i aktion, er mandag i Danmarks sidste gruppekamp mod Rusland.