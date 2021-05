Nu har Hjulmand endelig tid til finjustering

Det aktuelt største smil i Tyrol tilhører formentlig Kasper Hjulmand. Landstræneren, der tiltrådte sidste sommer, har nemlig for første gang god tid til taktisk nørderi på træningsbanen.

Det levnede de foregående fire landsholdssamlinger i september, oktober, november og marts kun i begrænset omfang plads til. Coronapandemien gav et tæt kampprogram i både klubberne og for landsholdet, og der skulle tages mange fysiske og mentale hensyn for at undgå overbelastning.

Ved hver af de seneste tre samlinger har Danmark spillet tre landskampe mod normalt to kampe per samling.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at have mere tid til rådighed. Vi har planlagt nøje, hvordan vi skal bruge træningerne før EM, så vi kan få flere detaljer ind i vores spil, siger Kasper Hjulmand.

Anfører Simon Kjær ser frem til at komme et lag dybere ind i Hjulmands fodboldfilosofi. Han understreger også, at det havde været for risikabelt, hvis landstræneren med begrænset tid til rådighed havde forsøgt at lave for store justeringer tilbage i efteråret.

- Vi har praktisk talt ikke haft tid til at træne ved de tidligere samlinger, og det har gjort det svært at lave justeringer. Så skulle vi have prøvet dem af under selve kampene, og det skal man passe på med.

- Nu har vi for første gang tid til at gå i dybden og justere nogle ting og arbejde med de principper, som Kasper er kommet ind med. Det er godt for landsholdet, og det er også rigtig godt for landstræneren, for han virker rigtig glad for, at han endelig har tid til at arbejde med truppen på en lidt anden måde, siger anføreren.

Yussuf Poulsen kan blandt andet fortælle, at spillerne bliver tæsket godt og grundigt igennem.

- Man kan godt mærke, at der er lidt forskel på træningerne. Vi træner hårdere de første par dage her i Østrig, end vi har gjort på noget andet tidspunkt under Hjulmand.

- Det har vi mulighed for, fordi vi kommer fra at have haft et par dages pause, og vi har lang tid til den første EM-kamp - det gør ikke så meget, at man træner hårdt før nogle testkampe, siger angriberen.

Han henviser til testkampene mod Tyskland og Bosnien-Hercegovina onsdag og søndag.

Samtidig kan han også fortælle, hvilke øvelser de for offentligheden lukkede landsholdstræninger har budt på.

- Lige nu har vi fokus på forskellige ting i vores pasningsspil, vi har fokus på vores gennembrudsspil, og standardsituationer kommer også til at være en del af vores træninger.

- Vi har heldigvis tid nok til at træne mange ting inden EM, ja nærmest det hele. Vi skal også træne forskellige formationer med forskellige spillere, siger Yussuf Poulsen.

Torsdag flyver landsholdet tilbage til Danmark, hvor holdet har EM-base i Helsingør.