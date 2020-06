Nu er det kun ryggen der driller VM-håbet Leon Madsen

Det var lige ved og næsten for speedwaykøreren Leon Madsen i kampen om VM-guldet i 2019. Og hvem ved, om han i en bedre fysisk forfatning var løbet med det hele.

Der er nu gået otte måneder siden finalegrandprixet i sidste sæson - en coronapause har udsat sæsonen.

Fredag kører han for første gang i sæsonen i den polske liga for klubben Czestochowa, og den 31-årige dansker føler sig friskere, end han længe har gjort.

- Det går bedre, det gør det. Jeg har haft god tid til at komme over de operationer, jeg skulle igennem i vinter, og komme i rigtig god form, siger han.

Efter afslutningen på sidste sæson gennemgik Leon Madsen en bøvlet operation.

Her forsøgte to polske kirurger at få en jernstang ud af skinnebenet, men de måtte give op og hamre den op igen.

Til gengæld lykkedes det at fjerne en metalpind fra anklen.

- Det går rigtig godt med anklen. Det var den, jeg bøvlede mest med sidste år. Især når jeg sad på cyklen, hvor jeg havde sindssygt mange smerter.

- Jeg har fået fjernet en metalpind fra anklen. De første træninger er gået rigtig godt. Jeg har kørt uden smerter i anklen, så nu er det i gåseøjne "kun" ryggen, jeg bøvler med, siger den skadesplagede speedwaykører.

Foruden den brækkede ankel, en brækket nakkehvirvel, otte hjernerystelser og meget mere har han døjet med to diskusprolapser i løbet af karrieren. Og de volder stadig besvær.

- Men det mærker jeg heldigvis ikke så meget til, mens jeg kører. Det kommer først bagefter.

- Når jeg sidder på cyklen, føler jeg ikke så mange smerter, som jeg gjorde sidste år. Det er rigtig positivt, og jeg ser frem til at køre sæsonen uden større skader. Forhåbentlig, siger Leon Madsen.

Indimellem overvejer han da også, hvordan kroppen vil have det, når han en dag parkerer speedwaycyklen.

- Jo ældre, man bliver, jo mere begynder man at tænke over det. Man begynder at kunne mærke det mere og mere. Da man var lidt yngre, følte man sig som supermand. Jo ældre, du bliver, jo mere kan du mærke til det.

- Men når du får hjelmen på og skal køre speedway, tænker du ikke på det. Så tænker du bare på at komme først ned til første hjørne og vinde heatet, siger Leon Madsen.

Det helt store mål for Leon Madsen i år er at blive verdensmester, uanset hvornår sæsonen begynder, og hvor mange grandprixer der køres.

- Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skal køre med om VM-titlen igen. Jeg satser på, jeg skal være Danmarks næste verdensmester i speedway, siger han.

Som det ser ud nu, begynder VM-serien 25. juli i Sverige.