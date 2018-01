Novak Djokovic gør comeback i næste uge

Mellem jul og nytår meldte han afbud til turneringer i Abu Dhabi og Doha, men nu rejser han til Australien for at deltage i to små turneringer.

Efterfølgende skal han vurdere, om han er i fysisk god nok form til at deltage i årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Det oplyser serberen på sin hjemmeside.

- Efter at have trukket mig fra turneringerne i Abu Dhabi og Doha på grund af smerter i min højre albue rejser jeg til Australien for at deltage i to opvisningsturneringer.

- Efter dem vil jeg beslutte, om jeg skal deltage i sæsonens første grand slam-turnering, skriver Djokovic.

Den 30-årige tennisstjerne skal i første omgang deltage i Kooyong Classic og tiebreak-turneringen Tie Break Tens. Begge spilles i næste uge.

Australian Open begynder mandag 15. januar. Djokovic har vundet turneringen seks gange i karrieren.

Grundet sin lange skadespause er den tidligere verdensetter nede som nummer 12 på verdensranglisten.