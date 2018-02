Novak Djokovic er blevet opereret i albuen

Tennisstjernen Novak Djokovic har længe haft problemer med albuen, og nu har han fået foretaget "et mindre indgreb" for at komme bøvlet til livs.

Her konstaterer han, at indgrebet blev nødvendigt, efter han har fået en række modstridende råd, og almindelig hvile og behandlinger ikke har hjulpet.

- Sandheden er, at der var mange forskellige meninger om sagen, forskellige diagnoser og forskellige forslag.

- Det var ikke let for mig at vælge. Jeg holdt pause i seks måneder i den seneste sæson i håb om at vende tilbage ved fuld styrke, men desværre følte jeg stadig smerte, lyder det på Novak Djokovic's officielle hjemmeside, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han skriver, at han har savnet at blande sig i topstriden, og at han efter Australian Open derfor valgte at acceptere en operation i albuen.

I årets første grand slam-turnering røg Djokovic ud i ottendedelsfinalen. Han har tidligere vundet 12 grand slam-titler i karrieren.

- Det ser ud til, at jeg nu er på rette vej mod endegyldig bedring. Dette er en ret lang rejse, det må jeg sige, skriver Djokovic.

Han nævner ikke, hvornår han regner med at være tilbage på ATP Touren.