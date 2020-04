Notat: Beslutning om EM-værtskab kan udskydes i to uger

Overborgmester Frank Jensen har købt sig ekstra tid i forhold til at kunne afvikle både EM i fodbold og Tour de France på dansk grund i sommeren 2021.

Internt notat viser, at Uefa accepterer, at Danmark først 14. maj kan tage endelig stilling til EM-værtskabet.

Overborgmester Frank Jensen og Københavns Borgerrepræsentation har købt sig 14 dage ekstra til at afklare, om der fortsat kan afholdes EM i fodbold på dansk grund næste sommer.

Det viser et internt notat til de københavnske politikere, som TV2 Lorry er kommet i besiddelse af.

EM-kampene i Parken er i fare efter udsættelsen til 2021 på grund af coronaudbruddet, da København næste sommer også er vært for Tour de France.

Det var ventet, at Dansk Boldspil-Union (DBU) allerede torsdag skulle give Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) endelig besked om værtskabet.

Det er også fortsat muligt, der kommer nye konkrete meldinger om værtskabet i løbet af ugen fra de involverede parter.

Men ifølge notatet, der er sendt til medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, har Uefa accepteret, at Borgerrepræsentationen først på et møde 14. maj kan tage endegyldig politisk stilling til sagen.

Det giver politikerne to uger mere til at afklare sagen.

Inden da behandles sagen på et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj og i økonomiudvalget 5. maj.

Tidligere har Frank Jensen forklaret, at der er opstået knaster om forskellige kommercielle forhold mellem de to arrangører af EM og Touren - Uefa og ASO.

Det skyldes, at de to store sportsbegivenheder skal afvikles så tæt op ad hinanden.

- Denne proces betyder, at en eventuel genbekræftelse af byens Euro 2020-værtskab vil indeholde et forbehold for endelig politisk godkendelse.

- DBU og Uefa er gjort opmærksomme og har accepteret, at der først forelægger politisk beslutning 14. maj, står der i notatet ifølge TV2 Lorry.

Frank Jensen møder kritik fra den tidligere kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, fordi den politiske behandling af sagen trækker ud og sår tvivl om EM.

- Det er overborgmesteren, der ikke svarer til tiden på den henvendelse, der kommer, og ikke orienterer politikerne, så vi kan få lavet en aftale.

- Derfor er det ærgerligt, der bliver skabt tvivl om værtskabet. Jeg tror, der er rigtig mange, der er nervøse over det, siger Carl Christian Ebbesen, medlem af økonomiudvalget, til TV2 Lorry.

Frank Jensen har ikke ønsket at kommentere sagen.