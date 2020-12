Norske profiler tager afstand fra russiske lege ved EM

Landstræneren for Ruslands håndboldkvinder, Ambros Martin, kom lørdag i fokus, da han trådte ud af den corona-boble, som alle trupper skal holde sig i under EM i Danmark.

Også spillerne i den russiske trup synes at tage let på sikkerhedsforanstaltningerne midt i den opblussede coronapandemi.

I weekenden blev en video publiceret på sociale medier, hvor man ser spillerne afvikle selskabslege. Blandt andet ser man en ske gå fra mund til mund på spillerne.

Det er en løssluppenhed, man tager afstand fra i Norges EM-trup.

- Jeg håber, at nogen tager fat i det. Det er selvfølgelig unødvendigt. Nu har jeg ikke selv set videoen, men det er helt unødvendigt, siger Norges anfører, Stine Bredal Oftedal, på en digital pressekonference tirsdag ifølge NTB.

Henny Ella Reistad er på linje med sin anfører.

- Det er helt unødvendligt og ikke noget for os, siger hun.

Katrine Lunde understreger, at man i Norges trup gør alt for at følge reglerne.

- Vi følger reglerne og håber på at undgå smitte, siger Katrine Lunde.

Både Norge og Rusland har indledt EM med tre sejre. De kan tidligst tørne sammen i en semifinale i næste uge.

Norge skal først i kamp igen på torsdag og har søgt om tilladelse til at forlade den røde boble.

Det har man fået godkendelse til, og truppen tager tirsdag på bustur for at tage til en fritidspark for at få frisk luft, skriver NTB.