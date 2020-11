Norske håndboldkvinder forbereder sig som om EM er på plads

Men det norske landshold fortsætter forberedelserne, som om slutrunden er helt på plads og klar til at blive skudt i gang i næste uge.

Det siger Lars Hojem Kvam, der er presse- og kommunikationschef i Norges Håndboldforbund.

- Der er gult lys nu, men damerne forbereder sig, som om der bliver afholdt et EM. De er elitesportsudøvere, så de har ikke noget valg, siger han til NTB.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag at arbejde videre mod at afvikle slutrunden som solovært.

Beslutningen blev truffet, selv om regeringen og de danske myndigheder endnu ikke har givet endegyldigt grønt lys til, at Danmark kan afvikle EM alene.

Norge har ikke hørt noget nyt fra Danmark om situationen, understreger Lars Hojem Kvam.

- Nej, vi har ikke hørt noget. Vi er selvfølgelig spændte på, hvad der bliver slutningen på historien. Vi har løbende fulgt udviklingen i Danmark i håb om at få en afklaring, siger han.

Norge skulle have været vært for slutrunden sammen med Danmark, men trak sig for en uge siden på grund af landets skærpede coronarestriktioner.

Både Danmark og Norge skulle have deltaget i en opvarmningsturnering i Norge, men den blev også aflyst.

I stedet mødes Danmark og Norge i to testkampe i Vejle 25. og 26. november.

Norge er i gruppe med Rumænien, Tyskland og Polen ved EM, som efter planen begynder 3. december.