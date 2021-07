Artiklen: Norske håndboldkvinder får bøde for at nægte små trusser

Norske håndboldkvinder får bøde for at nægte små trusser

EHF har givet en bøde til det norske landshold i beachhåndbold for at tage tights på ved EM i protest.

Det Norske Håndboldforbund har fået en bøde på 1500 euro (godt 11.000 kroner) af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) for at overtræde reglerne om påklædning ved EM i beachhåndbold.

Det sker, fordi håndboldkvinderne nægtede at tage de sædvanlige trusser på, der er en del af kampuniformen, og i stedet spillede i tights i bronzekampen ved EM.

- Det er i strid med reglerne om atleternes uniform i Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) regler inden for beachhåndbold, skriver EHF i afgørelsen på sin hjemmeside.

Norges Håndboldforbund kendte reglerne og var godt klar over, at der sandsynligvis ventede en bøde.

- Men jeg synes, at det er lidt urimeligt og uklogt at give sådan en bøde til en gruppe kvinder, der kæmper for naturlige rettigheder, siger præsident i forbundet Kåre Geir Lio til det norske medie VG.

Mens mændene må spille i shorts og tanktop i beachhåndbold, skal kvinderne spille i bikini med specielle regler.

- Toppen skal være en tætsiddende sports-bh med dyp udskæring ved armene. Trusserne må ikke være mere end ti centimeter på siderne, står der i uniformsreglerne ifølge nyhedsbureauet NTB.

I det norske forbund har man længe forsøgt at få ændret reglerne.

Norges kultur- og ligestillingsminister Abid Raja (Venstre) kalder på Twitter bøden for "helt latterlig".

- Hold da op så mange holdningsændringer, der er behov for i det gammeldags internationale alderdomsforbund inden for idrætten. Det værste er, at de bare slet ikke forstår ligestillingen, skriver han.

Danmark havde også både et herre- og damehold med ved EM i beachhåndbold i Varna i Bulgarien.

De danske mænd vandt EM, mens de danske kvinder fik sølvmedaljer.

Det har hidtil ikke været muligt at få en kommentar fra Dansk Håndbold Forbund (DHF), men generalsekretær i forbundet Morten Stig Christensen sagde i foråret til DR, at DHF arbejder for at få reglerne ændret.

- Man skal selv have retten til at vælge, om man har lyst til at vise sin krop frem i bikini, eller om man har det bedre i eksempelvis et par tights. Det er ikke noget, der skal dikteres i et regelsæt, sagde han.