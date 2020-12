Norske EM-kvinder: Føles som at være på en øde ø

I den norske EM-lejr er der stor tilfredshed med corona-sikkerheden hos de danske EM-værter under slutrunden.

Det skyldes ikke mindst, at samtlige spillere bliver holdt inde i en såkaldt rød boble, hvor ingen udefrakommende har adgang.

- Jeg føler, at det er så sikkert, som det kan blive inden for de gældende rammer, siger Norges landsholdslæge Nils Iver Leraand.

- Vi føler ikke, at vi er i Danmark, men mere at vi er placeret på en øde ø. Jeg mener, at arrangøren har taget alle mulige forholdsregler, fortsætter lægen.

Ved ankomsten til EM i Danmark blev tre spillere - to serbiske og en rumænsk spiller - testet positive for coronavirus. Men efter at slutrunden er kommet i gang, har samtlige prøver været negative.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har dog uddelt advarsler til enkelte nationer for ikke at overholde hygiejneprotokollerne.

Målmand Katrine Lunde føler sig ligesom den norske landsholdslæge sikker i Danmark.

- De har gjort et virkelig godt arbejde. De er meget omhyggelige i hallen og på hotellet, når det kommer til at bære mundbind og spritte af.

- Jeg håber, at den danske regering giver os lov til at fortsætte med at spille, siger Lunde.

Hun henviser til, at en lang række danske kommuner i øjeblikket er pålagt et stigende antal restriktioner på grund af en øgning i smitten.

Den tidligere målmand Ole Erevik, der er ekspert for norsk TV3 under EM, er også tryg ved sikkerheden i Danmark.

- Det er bare at lette på hatten for arrangøren. Der kan stadig komme en positiv test eller to, men indtil videre har det fungeret fantastisk.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg troede på, at det kunne lade sig gøre at gennemføre det på en tryg måde, siger Erevik.

Norge og Danmark skulle oprindeligt have delt værtskabet for EM mellem sig, men på grund af strengere krav måtte nordmændene trække sig. Derfor er hele slutrunden endt i Danmark.