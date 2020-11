Norsk værtsby får en uge til at melde klar til håndbold-EM

Der er under en måned til, at kvindernes håndbold-EM efter planen bliver skudt i gang med kampe i både Danmark og Norge.

De norske myndigheder har endnu ikke givet endeligt grønt lys. Derfor har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) tirsdag givet nordmændene en deadline for, hvornår de senest skal give en klarmelding.

Det skal ske senest tirsdag morgen i næste uge - den 17. november. Det oplyser EHF i en pressemeddelelse.

- For at kunne afvikle EM på en forsvarlig måde forventer EHF senest tirsdag morgen i næste uge en bekræftelse fra Det Norske Håndboldforbund, der er en del af værtskabet, om at der kan spilles kampe i Trondheim.

De norske myndigheder diskuterede slutrunden på et digitalt møde mandag.

Blandt deltagerne var kulturminister Abid Raja, sundhedsminister Bent Høie, håndboldpræsident Kåre Geir Lio, idrætspræsidenten i Norges Idrætsforbund, Berit Kjøll, samt repræsentanter fra den norske sundhedsstyrelse.

- Der kommer stadig nye ting ind, som vi skal vurdere. Man er generelt bange for at belaste lokale sundhedsmyndigheder med endnu flere udfordringer, siger håndboldpræsident Kåre Geir Lio.

Kvindernes håndbold-EM skal efter planen spilles i danske Herning og Trondheim. Oprindeligt var Frederikshavn i Nordjylland også værtsby, men det er blevet ændret på grund af nye coronarestriktioner.

Restriktionerne rammer syv nordjyske kommuner og skal dæmme op for spredningen af en muteret udgave af coronavirus fra mink.