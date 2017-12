Norsk træner ser lys fodboldfremtid for Nordkorea

Spændingerne mellem Nordkorea og USA er vokset, og gentagne missilaffyringer fra det nordkoreanske regime har fået krigsretorikken til at eskalere yderligere.

Midt i den højspændte situation forsøger Jørn Andersen at styre det nordkoreanske fodboldhold i den rigtige retning fra sin suite i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang.

- Jeg vil ikke tale for meget om det, for mit job er at træne et fodboldhold. Men jeg tror på, at sport kan være med til at bygge broer mellem lande, siger han til nyhedsbureauet AFP.

54-årige Jørn Andersen har som træner været forbi en række klubber i lande som Tyskland, Østrig og Grækenland. At han takkede ja til Nordkoreas jobtilbud, har han ikke fortrudt.

- Da jeg først fik tilbuddet, var det lidt usædvanligt. Men nu er jeg meget glad for min beslutning.

- Mine spillere er venlige. De arbejder hårdt og er altid motiverede til at træne. I Europa har jeg oplevet, at spillere siger, de er trætte og ikke vil arbejde.

- Her er mine spillere aldrig trætte. De vil altid udføre deres arbejde og lære nye ting, siger nordmanden.

Nordkoreas fodboldlandshold deltog i december ved fodboldmesterskabet i Østasien. Holdet kvalificerede sig til de afgørende runder ved at vinde over fodboldminiputterne Kinesisk Taipei, Guam og Hong Kong.

Men i finalerunden blev modstanderne sværere, og resultaterne blev derefter. 0-1 mod Japan, 0-1 mod Sydkorea og 1-1 mod Kina førte til en fjerdeplads ved turneringen.

Ansvaret for at få det nordkoreanske fodboldhold på rette kurs er Andersens. Han har ingen assistenttræner eller andre i staben, han kan diskutere fodbold med.

- Derudover er de meget koreanske. Jeg er europæer. Så vi tænker ikke altid på samme måde. Men jeg er mere vant til det nu. Jeg skal lytte mere til dem og ikke bare drage mine egne konklusioner.

På trods af de daglige udfordringer på træningsbanen ser Jørn Andersen en lys fremtid for nordkoreansk fodbold.

Nordmandens kontrakt løber ifølge AFP frem til afslutningen på kvalifikationen til Asian Cup i 2019. Kvalifikationen slutter i marts 2018.

Spoler vi tiden frem til 2022, hvor der er VM i Qatar, tror Jørn Andersen på, at Nordkorea er blandt deltagerne.

- Sandsynligheden for, at de kvalificerer sig til Qatar i 2022, er meget stor, siger han.

Det vil i så fald være Nordkoreas tredje VM-deltagelse.