Norsk tophold sætter point til for første gang trods danskermål

Topholdet Bodø/Glimt missede torsdag aften chancen for at blive eneindehaver af rekorden for den bedste sæsonstart i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien.

Efter ti sejre på stribe måtte Bodø/Glimt nøjes med 2-2 ude mod Stabæk, der var bagud 0-2, blandt andet efter en scoring af Kasper Junker.