Norsk skiskydningsstjerne sigter mod pension i 2026

Nordmanden Johannes Thingnes Bø har i de seneste år overtaget skiskydningstronen på herresiden efter franskmanden Martin Fourcade, og den norske stjerne har planer om at være på toppen seks år endnu.

I et interview med TV2 Norge fortæller 26-årige Johannes Thingnes Bø, at han regner med at trække sig tilbage efter vinter-OL i 2026, som afholdes i Milano og Cortina d'Ampezzo i det nordlige Italien.

- Jeg fortsætter til 2026, og så er det slut. Jeg tror, at årene kommer til at gå hurtigt, for min motivation bliver bare stærkere og stærkere.

- Jeg tror, at OL i Italien 2026 er godt sted at sætte punktum, og det er uaktuelt for mig at stoppe før den tid. Det vil være et naturligt tidspunkt at stoppe, da det er lige før, jeg bliver 33 år, siger nordmanden.

Landsmand og legende Ole Einar Bjørndalen var 43 år, da han vandt sin seneste VM-medalje i 2017. Johannes Thingnes Bø ser ingen grund til at kopiere den bedrift.

- Jeg tænker, at det som 33-årig er på tide, at ens liv bliver anderledes end eliteidrætslivet. Og til den tid vil jeg stadig have haft en lang karriere, siger Bø.

Ved skiskydnings-VM i februar var nordmanden iøjnefaldende, da han vandt tre guldmedaljer og tre sølvmedaljer. Ved VM sidste år vandt han fire guldmedaljer og en enkelt sølvmedalje.

Han indledte sin olympiske medaljesamling for to år siden i Pyeongchang, hvor han vandt en guldmedalje og to sølvmedaljer.