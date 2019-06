Norsk selvransagelse efter nedsmeltning mod Rumænien

Det norske fodboldlandshold beviste fredag endnu en gang, at holdet har svært ved at lukke kampene i EM-kvalifikationen.

Angriberen Joshua King ser en tendens hos nordmændene, efter at en hjemmekamp i marts mod Sverige endte 3-3 efter en norsk føring på 2-0 undervejs.

- Dette var et deja-vu til Sverige-kampen. Vi er alt for pæne. Mentaliteten er for venlig. Det skal ændres, siger Joshua King.

Han mener, at nordmændene burde have trukket tiden, og dermed gjort den effektive spilletid mindre.

- Vi førte 2-0 efter 75 minutter. For det første kunne vi have brugt længere tid på at fejre, da vi scorede i det 70. minut.

- Det er ikke nemt at score i fodbold, så vi skulle have nydt den følelse. Det gjorde vi i halvandet minut, men vi burde bruge tre i stedet, mener Joshua King.

Angriberen mener også, at de norske spillere burde have gået hårdere til rumænerne og måske taget et par gule kort.

Landstræner Lars Lagerbäck er også utilfreds med de sidste 15-20 minutter af kampen.

- Vi spiller desværre med hovedet under armen. Sådan må man ikke spille det sidste kvarter.

- Spillerne og os i staben må se os selv i spejlet. Vi fik åbenbart ikke vores budskab ud til dem, siger Lagerbäck.

Norge har fået en skidt start på EM-kvalifikationen med blot to point i de første tre kampe.

Dermed indtager nordmændene en femteplads i kvalifikationsgruppe F, der toppes af Spanien med ni point efterfulgt af Sverige med syv point. De to bedste hold fra gruppen kvalificerer sig til EM.

- Vi skal håbe på, at Spanien vinder alle deres kampe. Gør de det, så har vi fortsat en chance, mener Lagerbäck.

Norge møder på mandag gruppens svageste hold fra Færøerne.